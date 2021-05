VOX condena "las agresiones de Marruecos contra la frontera española en Ceuta"

ZARAGOZA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

VOX Zaragoza ha expresado la "más enérgica repulsa al acto de agresión perpetrado ayer por las autoridades marroquíes contra la frontera española en Ceuta", en el que "lanzaron a miles de personas en una invasión perfectamente organizada".

Así lo ha manifestado el presidente de VOX Zaragoza, Julio Calvo, quien ha incidido en que "no se trata de una migración descontrolada, donde la

gente huye y busca refugio por razones humanitarias", sino que es un "acto organizado".

"El gobierno marroquí no ha dudado en utilizar a miles de niños de 10 y 12 años incluso bebés con sus familias, en un acto incalificable. Hoy hemos sabido que algunas de esas personas murieron en el intento. Lo de ayer no fue solo una agresión contra España perpetrada por el Gobierno marroquí, sino un crimen contra su propio pueblo. Las fronteras españolas en Ceuta y Melilla deben ser reforzadas y debe exigirse la implicación de la Unión Europea. Esas fronteras no son solo españolas, son también europeas", ha finalizado.