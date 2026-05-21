Vox critica que cada zaragozano paga 716.000 euros en intereses de demora

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ZARAGOZA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha lamentado en la Comisión de Hacienda el elevado pago de intereses de demora que tienen que pagar todos los zaragozanos porque el Ayuntamiento paga tarde sus facturas, y que supone 716.000 euros por cada ciudadano.

"Hay 672 facturas fuera de plazo --ha afirmado Eva Torres-- en términos absolutos, de las 5.556 facturas pagadas en el trimestre, 672, el 12,1%, se han pagado fuera de plazo por un importe de 15.931.000 euros". "Esto quiere decir que casi 16 millones de euros de pago a proveedores en tres meses se han girado tarde", ha añadido la portavoz de Vox.

PERÍODO OBLIGATORIO DE PAGO

Eva Torres se ha referido a otro punto del Informe de Morosidad del Primer Trimestre de 2026, en el que se habla de que el periodo medio de pago global del trimestre es de 32,71 días, "cuando el límite legal del artículo 4 de la Ley 15/2010, modificada por la Ley Orgánica 9/2013, es de 30 días. Por lo tanto, hay 2,71 días de exceso".

En el detalle hay capítulos que "disparan" este periodo medio de pago muy por encima; el capítulo 6, en inversiones reales, paga a 46,05 días, 16 días por encima del límite. Hay 47 facturas de obras e inversiones por 5.045.000 euros se han pagado fuera del plazo en un solo trimestre, ha afeado.

En el capítulo 23, indemnización por razón del servicio, se paga a 31,77 días y los arrendamientos a 29,13 en el límite, pero solo dentro del margen, porque el resto del capítulo 2 lo compensa.

PERÍODO MEDIO DE PAGO

"No se han anotado en el registro contable de facturas las operaciones que se abonan mediante los mandamientos de pago a justificar. Es decir, el periodo medio de pago de 32,71 días que aquí se informa y que ya hemos dicho que va con 2,71 días por encima de lo que marca la ley, no se incluyen los pagos por "J", los pagos a justificar. O sea, esos pagos a justificar, esas "J" están fuera del cómputo de morosidad", ha precisado.

Por último, ha contabilizado 116 facturas por 1.503.000 euros que llevan más de tres meses en el sistema sin que se haya reconocido la obligación. De ellas, 71 ya están contabilizadas pendientes de aplicar al presupuesto. Esas 71 facturas son la antesala de los próximos reconocimientos extrajudiciales de crédito, ha advertido.