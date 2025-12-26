VOX decide no apoyar el presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza para 2026 y pide "abordar cambios estructurales"

Los cuatro concejales del grupo municipal de Vox - VOX

ZARAGOZA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado la decisión de no apoyar el presupuesto del Ayuntamiento para 2026 al argumentar que "se abre ahora un periodo nuevo en el que va a haber que abordar cambios estructurales muy importantes que no se han abordado" y también "hay que dar una vuelta de tuerca en la política de presión que ha estado llevando a cabo el partido".

Así, lo han dado a conocer los cuatro concejales que han comparecido en rueda de prensa para informar de que después de negociar el presupuesto con el Gobierno de la ciudad, del PP, han acordado no aprobar el proyecto de presupuestos para el próximo año.

El portavoz del grupo municipal de Vox, Julio Calvo, ha indicado que esta decisión "es una opción que siempre ha estado presente desde el mandato anterior", al igual que en los dos primeros años de este y ha comentado que se adoptado después de "mucho debate interno".

Calvo ha indicado que se abre un período nuevo "por dos motivos fundamentales" que atañen a la legislatura del Gobierno de España, que "es la importante, está prácticamente agotada y se va a abrir inevitablemente, en los próximos meses un cambio de ciclo" y el otro argumento es que a mediados de 2026 "concluye la llegada de fondos europeos a España".

Ambos motivos "nos pilla sin haber acometido los cambios estructurales y administrativos importantes" tanto en el Ayuntamiento de Zaragoza como en el resto de instituciones al esgrimir que no se puede mantener la estructura administrativa que "asfixia fiscalmente, a todos los españoles". A su parecer, hay un entramado de sociedades y patronatos que son un "reducto de arbitrariedad y de opacidad".

Entre los motivos que ha llevado a Vox a optar por no apoyar el presupuesto, Calvo ha criticado que se mantiene el "abandono" de muchos equipamientos e infraestructuras. El Casco Histórico, el Distrito Sur, los barrios rurales, la depuradora de aguas residuales "siguen esperando" y es "una necesidad inaplazable" al igual que el estado de los puentes, o el Parque del Agua, entre otros proyectos.

COMPARACIÓN

A su parecer, se acometen obras nuevas que "no son necesarias" mientras hay muchos equipamientos e infraestructuras que se están deteriorando, "Se prioriza el corte de cintas inaugurales antes que las verdaderas necesidades de los vecinos", ha expresado gráficamente para lamentar la "falta de voluntad" por eliminar las competencias solapadas y redundantes con otras administraciones como la formación para el empleo, las políticas sociales, las políticas de vivienda, políticas de juventud, políticas de juventud, ha enumerado.

La puesta en marcha la ZBE cuando en Sevilla y Valencia no ha entrado en vigor o los seis años de espera a que se desaloje la antigua cárcel de Torrero son otros ejemplos que ha citado.

Por su parte, la concejal Eva Torres, ha explicado que el punto de partida del presupuesto de 2026 "es diferente" al de los años 2024 y 2025 porque tiene un incremento en sus gastos de 50 millones de euros entre los capítulos 1 y 2, que son los capítulos de personal y gastos corrientes en bienes y servicios, que entre ambos suman 700 millones.

Al respecto, ha comentado que en 2026 se han presupuestado 74 millones de euros para el transporte urbano de autobús, pero el coste real se sabrá el año que viene porque el contrato está en trámite de licitación. También ha criticado la deuda de Zaragoza que para Vox "la necesidad de rebajarla es siempre una prioridad".

Sobre proyectos concretos, Torres ha citado la Nueva Romareda en la que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza no solamente tienen que poner dinero este año, sino que el Club tiene que aportar el año que viene 5 millones de euros, en el año 2027 tiene que poner 12 millones de euros y en el año 2028 hasta 7 millones de euros.

"Hay proyectos muy importantes, todavía vivos, que presentan también una serie de incertidumbres y que van a requerir mucho del esfuerzo del Ayuntamiento", ha indicado Torres en referencia al plan de renovación de avenidas con una inversión de casi 10 millones de euros en 2026 y 8 millones de euros en 2027.

PROPUESTAS DE VOX EN EL PRESUPUESTO

Para Torres es un anteproyecto de presupuestos "poco prudente que vuelve a dejar de lado las necesidades reales de los ciudadanos, que no afronta los cambios en la estructura y los grandes problemas de la propia institución", pero ha añadido que tras una negociación larga, como los años anteriores, han "podido introducir en el presupuesto" muchas de sus partidas, que ha confiado se mantendrán cuando lo presente la alcaldesa, Natalia Chueca.

Entre ellas figuran el acondicionamiento de la última planta del Centro Cívico del Distrito Sur; la regeneración en los barrios rurales; aparcamientos compensatorios; regenerar los polígonos industriales públicos y privados; la reforma de la biblioteca Santa Orosia; aumentar las ayudas de rehabilitación de viviendas.

Habilitar e identificar un espacio para el enterramiento de bebés no nacidos y neonatos; el convenio con la Asociación Cultura Taurina-Mar de Nubes; el plan de promoción cultural; el proyecto cultural de la Ciudad por la Vida; el plan de promoción de la vida y familia.

También se incluye el plan de poda e incremento de arbolado en barrios rurales; nebulizadores y toldos de sombra; partidas importantes para seguir con la transformación digital del Ayuntamiento; una línea de apoyo a autónomos y PYMES; otra línea de ayudas para PYMES y autónomos para incorporar jóvenes a empresas para la contratación; y el convenio Tres y Más; además del convenio de atención infancia INCA.

El listado se completa con los convenio Fundación San Blas; Red Madre; Casa Cuna; el concierto social Cuidar al Cuidador; y disminuir las subvenciones a cooperación al desarrollo.

Julio Calvo le ha indicado a la alcaldesa que "ha de ser consciente de que este Ayuntamiento ha de funcionar de otra manera y mejor, con una mayor eficiencia en la utilización de los recursos públicos". Esa petición es una "necesidad ineludible" de todas las Administraciones Públicas de España, porque los recursos financieros "se agotan y no se puede seguir endeudando de forma indefinida".

A juicio de Julio Calvo "no se puede gestionar un Ayuntamiento como si se tratara de un centro comercial o de un Parque de Atracciones donde continuamente hay que estar anunciando novedades que mantengan entretenido al personal. Un Ayuntamiento es otra cosa y eso es lo que queremos que la alcaldesa entienda", ha zanjado.