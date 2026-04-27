Vox Huesca alerta del aumento "contundente" de la criminalidad en la ciudad "mientras el Ayuntamiento intenta ocultarlo"

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Hueca, José Luis Rubió - VOX HUESCA.

HUESCA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Huesca ha alertado del aumento "claro y contundente" de la criminalidad en la ciudad "mientras el Ayuntamiento intenta ocultarlo", remitiéndose a los datos de la Policía Local correspondientes a 2025.

En una nota de prensa, Vox ha señalado que la Policía Local ha realizado un 12% más de detenciones, "un dato que lejos de ser una buena noticia refleja una realidad preocupante: Hay más delitos y más problemas de seguridad en Huesca". Este aumento de actuaciones policiales "no es casualidad, sino la consecuencia directa de un deterioro progresivo de la seguridad ciudadana".

Los datos oficiales de criminalidad corroboran esta tendencia. En 2025, la criminalidad total en Huesca ha aumentado un 17,6% respecto a 2024, pasando de 2.199 a 2.586 infracciones penales. "Especialmente alarmante es el incremento en delitos graves: Los delitos contra la libertad sexual han crecido un 92,9% y los homicidios consumados han pasado de 0 a 3 casos. Asimismo, las lesiones y riñas tumultuarias han aumentado un 33,3%, reflejando un clima de mayor conflictividad en la ciudad", han subrayado.

Para Vox, "estos datos desmontan el discurso complaciente de la alcaldesa, que ha intentado minimizar la situación". "No estamos ante una percepción, estamos ante hechos, y los hechos son que la criminalidad en Huesca se está disparando mientras el Ayuntamiento mira hacia otro lado", ha señalado el portavoz de Vox, José Luis Rubió.

"NEGAR LA EVIDENCIA"

Para Vox, es "especialmente grave" que, "en lugar de adoptar medidas firmes, el equipo de gobierno continúe negando la evidencia y evitando asumir responsabilidades". "Cuando aumentan las detenciones no es porque todo vaya bien, es porque hay más delincuencia. Pretender venderlo como un éxito es faltar a la inteligencia de los oscenses", ha añadido Rubió.

Este grupo municipal ha exigido al Ayuntamiento un cambio inmediato de rumbo en materia de seguridad, con refuerzo de medios policiales, coordinación efectiva entre cuerpos de seguridad y "una política clara de tolerancia cero frente a la delincuencia".

Asimismo, Vox ha insistido en "la necesidad de abordar las causas del aumento de la criminalidad, incluyendo las políticas que están generando presión sobre los servicios públicos y aumentando la inseguridad en las calles".

"Lo dijimos y lo confirma la propia Policía Local: Huesca es menos segura que hace un año. La diferencia es que Vox lo denuncia y el Ayuntamiento lo tapa. Nosotros vamos a seguir defendiendo a los vecinos, aunque a algunos les incomode la verdad", ha concluido Rubió.