Vox lleva al Pleno de las Cortes de esta semana una PNL para exigir la paralización del acuerdo UE-Mercosur

El portavoz parlaemntario de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Vox de las Cortes de Aragón defenderá este jueves, en la sesión plenaria del Parlamento autonómico, una proposición no de ley para exigir la paralización inmediata del acuerdo comercial UE-Mercosur por considerar que genera una "competencia desleal" para los agricultores y ganaderos aragoneses y españoles respecto de los productores sudamericanos.

En esta iniciativa, Vox reclama al Gobierno de España que rechace el acuerdo UE-Mercosur y le exige que confeccione un informe sobre el impacto económico y social para los agricultores españoles, también la paralización provisional del mismo y la celebración de un referéndum consultivo sobre su aprobación definitiva. También piden al Ejecutivo central un rechazo expreso al Pacto Verde y a la Agenda 2030, en especial las estrategias 'De la granja a la mesa' y de 'Biodiversidad', como contempla el acuerdo PP-Vox para el Gobierno de Aragón, donde se menciona "el blindaje" del sector primario frente a la Agenda 2030 y su protección frente a "las imposiciones de Bruselas y el Pacto Verde".

El portavoz de Vox, Santiago Morón, ha recordado que el acuerdo PP-Vox, firmado el pasado 22 de abril y que dio paso al pacto de gobierno de la Comunidad Autónoma, recoge el "rechazo explícito" a este acuerdo de la UE mientras no garantice "la igualdad" para el sector agropecuario aragonés. Morón quiere que todos los grupos parlamentarios manifiesten si dicen "sí a favor del campo" aragonés o "están en contra de los intereses de los agricultores y ganaderos".

"Nuestros agricultores y ganaderos no pueden competir con los sudamericanos" porque estos producen bajo requisitos fitosanitarios y sociales "mucho más laxos" que los aragoneses, ha expuesto Morón, quien ha recordado que el grupo del Parlamento Europeo Patriots, al que pertenece Vox, promovió remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para que este elaborar un informe jurídico sobre la compatabilidad de este acuerdo con los Tratados de la UE.

A los diputados de Vox les preocupa la decisión de la Comisión Europea de activar de forma provisional el acuerdo, por lo que solicitan la paralización "de forma efectiva" del mismo hasta que el TJUE elabore su informe jurídico.