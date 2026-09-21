Vox pedirá de nuevo respaldo a Ceuta en las Cortes de Aragón: "No podemos quedarnos al margen"

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón. - VOX

ZARAGOZA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón llevará al pleno de este jueves una nueva iniciativa para pedir respaldo a Ceuta, en especial a "las mujeres indefensas, que son las primeras que sufren las consecuencias de esta invasión". "No podemos quedarnos al margen ni permanecer indiferentes frente a la continua sumisión de Pedro Sánchez a la guerra híbrida que aplica el régimen marroquí", ha manifestado su portavoz, Santiago Morón.

En rueda de prensa, el representante de Vox ha recordado que ha transcurrido más de mes y medio desde la "gravísima invasión" que sufrió la ciudad autónoma por parte de "100.000 sujetos desde Marruecos", que ha definido como "un ataque gravísimo contra nuestra soberanía nacional y la integridad territorial, cuyas consecuencias todavía siguen siendo muy perjudiciales para la población española y los residentes legales".

En este punto, Morón ha asegurado que "todavía quedan miles de invasores en Ceuta" y "los saqueos, la inseguridad y la sensación de miedo se han vuelto permanente, en especial entre las mujeres", haciendo referencia a las 23 agresiones sexuales que investiga la Fiscalía, nueve de ellas contra menores de edad.

"La situación ha llegado hasta tal punto que ni siquiera se podrá celebrar el encuentro de fútbol de la Selección Sub-20 de fútbol el próximo 30 de septiembre, como ha desaconsejado la Policía Nacional", ha lamentado.

"COLABORACIÓN" CON MARRUECOS

El portavoz de Vox ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez mantenga mes y medio después "una actitud de pasividad, indolencia, incluso de colaboración con el agresor, tratando de exonerar a Marruecos", con unos ministros que han protagonizado comparecencias públicas "delirantes" y ofrecido versiones "contradictorias", sin que hasta la fecha haya habido "ni una sola dimisión o cese".

"El Gobierno de España no está en disposición de defender Ceuta, mientras sus ministros Fernando Grande Marlaska y Margarita Robles, están más ocupados en culparse entre sí en vez de señalar al responsable y poner a disposición de las Cortes Generales los informes que apuntan al régimen marroquí", ha recalcado.

En cuanto al presidente del Gobierno central, ha afirmado que "actúa con silencio, debilidad, subordinación o complicidad" con Marruecos, y ha ido más allá al aseverar que "dentro de la soberbia y el narcisismo que le caracterizan, siempre es capaz de ser más canalla y traidor, si tiene la oportunidad", en referencia a cuando respondió a una pregunta emplazando a que la contestara el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, quien también tiene "su cuota de responsabilidad" para Santiago Morón, porque "siempre ha apoyado las políticas de invasión del Partido Socialista e incluso declararon persona 'non grata' a Santiago Abascal".

Ante todo ello, ha insistido en que los grupos con representación en el Parlamento aragonés no pueden quedarse "al margen" ni permanecer "indiferentes" frente a la "continua sumisión de Pedro Sánchez a la guerra híbrida que aplica el régimen marroquí".

JUZGAR AL GOBIERNO POR TRAICIÓN

La iniciativa plenaria incluye, entre otras cuestiones, un punto para reafirmar que Ceuta y Melilla son "irrevocablemente España" y que "su soberanía no es negociable ni está sometida a discusión"; una condena a la "invasión" y a la "guerra híbrida" de Marruecos contra España; instar al Gobierno central a exigir al país vecino "una declaración pública, expresa e inequívoca de respeto a la soberanía, la integridad territorial y las fronteras españolas; y condenar la actuación del Ejecutivo por no actuar para repeler esta "agresión" marroquí, aplicando el artículo 102 de la Constitución para que sea juzgado por traición.

Ha recordado que los aragoneses salieron "de forma masiva" a las calles el pasado 2 de septiembre para mostrar su solidaridad y apoyo al pueblo ceutí. "A los que no se les vio, los que no estuvieron fueron el Partido Socialista ni Chunta Aragonesista, a quienes parece que les da igual que 23 mujeres hayan sufrido una agresión sexual en Ceuta según reconoció el propio Gobierno", ha criticado.