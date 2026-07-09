Vox pide blindar el aparcamiento en Las Fuentes ante un proyecto municipal que ignora el impacto en movilidad

Archivo - La nueva portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha formalizado una serie de alegaciones urgentes a la segunda fase del proyecto de recuperación de la Olmeda de Torre Ramona en las que pide blindar el aparcamiento en Las Fuentes ante un proyecto municipal que "ignora" el impacto en movilidad vecinal.

El objetivo "inequívoco" de esta iniciativa --ha recalcado Torres-- es "defender el derecho" de los vecinos a mantener sus plazas de aparcamiento y evitar el "estrangulamiento vial de un barrio que ya sufre un grave déficit de estacionamiento", ha observado.

Torres ha alertado de que "el proyecto carece de un informe de planificación y movilidad que evalúe el impacto real sobre la circulación y la accesibilidad de la zona, limitándose exclusivamente a valoraciones de carácter medioambiental y climático".

"Desde una perspectiva de gestión responsable y de servicio a las familias, Vox pide que no se elimine ninguna plaza, incluyendo los espacios catalogados formalmente y aquellos que los vecinos utilizan de manera informal ante la falta de alternativas en sus edificios", añadió.

EL VEHÍCULO PRIVADO ES UNA NECESIDAD

Torres ha recordado que Vox lleva meses insistiendo en que las obras en calles y avenidas "no pueden" traducirse de forma sistemática en la desaparición de plazas de aparcamiento para los vecinos. "El vehículo privado es una necesidad para miles de familias trabajadoras, y garantizar un lugar donde estacionar genera y asegura calidad de vida en nuestros distritos", ha zanjado.

Desde Vox se quiere "proteger" no solo las plazas delimitadas y pintadas, sino también los aparcamientos informales que el propio proyecto menciona. Torres ha abogado por dar soluciones a los vecinos que ya sufren diariamente para aparcar al volver a sus casas.

Ha comentado que muchos edificios del Las Fuentes carecen de garajes privados, lo que obliga a la población a depender de la vía pública.

"Frente a la imposición de un anfiteatro innecesario en el plan actual, desde Vox proponemos una alternativa constructiva y de sentido común: la creación de un aparcamiento en altura".

"Obras sí, pero no así. El Gobierno de la ciudad debe escuchar a las familias y a los comerciantes de Las Fuentes, modificando este proyecto de inmediato para salvaguardar su bienestar y su movilidad cotidiana", ha finalizado Eva Torres.