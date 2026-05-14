Vox pide que las nuevas calles y plazas del barrio de La Jota se dediquen a artistas del folclore aragonés

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha solicitado que los nuevos viales, plazas y espacios públicos del barrio de la Jota-Vadorrey mantengan una línea de nombres vinculada al mundo de la jota aragonesa y a los grandes representantes del folclore aragonés.

Esta petición, que la defenderán en una moción en el próximo pleno, pide, de forma expresa, que uno de esos espacios en el barrio de la Jota-Vadorrey lleve el nombre de Carmelo Artiaga en reconocimiento a su trayectoria "ejemplar", a su trabajo por profesionalizar y difundir la jota y a su compromiso con la cultura aragonesa.

"Los nombres de las calles no son sólo direcciones, también cuentan la historia de una ciudad, dicen a quién recordamos, qué valores defendemos y qué legado queremos transmitir", ha expuesto Eva Torres para incidir en que Zaragoza recuerde a Carmelo Artiaga y que el barrio de La Jota-Vadorrey "siga reforzando su identidad cultural".

Al respecto, Eva Torres ha argumentado que una ciudad que honra sus tradiciones honra su historia y ha confiado en contar con el apoyo del resto de los grupos municipales tanto del Partido Popular como del Partido Socialista y de Zaragoza en Común para que salga adelante la moción.

Ha calificado al jotero Carmelo Artiaga --fallecido este mes de mayo-- como una persona "fundamental en la defensa, promoción y dignificación de nuestro folclore". La Jota, ha puntualizado, "no es solo canto, no es solo baile, no es solo música, sino que es identidad, raíz, una forma de expresar lo que somos como aragoneses y como zaragozanos".

Asimismo, ha manifestado que la jota ha acompañado durante generaciones las fiestas populares, las plazas, los barrios y la vida cultural. "Por eso creemos que Zaragoza debe de seguir cuidando y reconociendo este patrimonio vivo y el lugar especialmente simbólico para hacerlo, es el barrio de La Jota-Vadorrey, cuyo propio nombre está unido a una de las expresiones más representativas de nuestra cultura", ha concluido.