Vox pide que PP-Cs reclame la cuantía pendiente de los servicios sociales encomendados por Gobierno de Aragón

ZARAGOZA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha solicitado al Gobierno de coalición PP-Ciudadanos que reclame la cuantía pendiente de los servicios sociales encomendados por el Gobierno de Aragón porque están infradotados.

Calvo ha elaborado una solicitud de información a la consejera municipal de Presidencia, Hacienda e Interior del Ayuntamiento de Zaragoza, María Navarro, en la que pide la elaboración de unos informes que cuantifiquen el coste de los servicios sociales objeto de convenio con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Al mismo tiempo, demanda conocer la suficiencia de la financiación aportada por el Gobierno de Aragón para la prestación de los servicios que son objeto de encomienda de gestión al Ayuntamiento de Zaragoza.

El portavoz de Vox ha argumentado esta solicitud al trasladar su temor de que "la ciudad sufra, de nuevo, una infradotación presupuestaria por parte del Ejecutivo autonómico". En este sentido, ha recordado que los informes elaborados por la Oficina de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Zaragoza en diciembre de 2019 concluían que "la aportación del IASS en el convenio global para el año 2020 suponía la cantidad de 12.055.842 euros", lo cual implicaba "un déficit de 2.885.246,05 euros", ha indicado Vox en una nota de prensa.

El pasado miércoles, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, anunciaba que el Ayuntamiento de Zaragoza recibirá 12,9 millones de euros en 2021 del convenio global suscrito anualmente entre el IASS y el Ayuntamiento. Una cuantía que, pese a incrementarse, sigue siendo "inferior al que estimaba la Oficina de Recursos Humanos para evitar las infradotaciones" y que en función de esas cifras, desde Vox se ha calculado que serían unos dos millones de euros.

"Entendemos que la financiación ofrecida por la consejera Broto no sólo no va a enjuagar ese déficit; sino que muy posiblemente los va a incrementar. Ante los informes emitidos por los servicios municipales ya el año pasado donde alertaban del déficit presupuestario de estos servicios que nos está encomendando el Gobierno de Aragón, nosotros esperábamos que por parte del Ayuntamiento se reclamaran estas cantidades, algo que no se ha hecho en 2020".

A juicio del portavoz de Vox, el Gobierno de Aragón "debe aportar la financiación suficiente" para hacer frente a estas encomiendas de gestión. A su vez, ha considerado que el Ayuntamiento de Zaragoza "debería ser más beligerante a la hora de solicitar una financiación suficiente", ha concluido Julio Calvo.