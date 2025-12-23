Vox pide al PP y PSOE que "dejen claro qué tratos han tenido con Forestalia"

Los diputados de Vox Juan Vidal y Carmen Rouco han estado presentes en la concentración convocada por la Plataforma 13M, junto a las oficinas de Forestalia. - VOX

ZARAGOZA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de VOX, Juan Vidal, ha calificado como "muy grave" que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón "no haya hablado todavía con Forestalia desde que la UCO registrara sus oficinas, según reconoció en una entrevista publicada el domingo pasado".

"¿De verdad Azcón ni siquiera ve necesario levantar el teléfono cuando a su socio Fernando Samper, con quien presentó un proyecto el 12 de noviembre en el Pignatelli, le registra la UCO sus oficinas?", se ha preguntado. J

Juan Vidal y la diputada Carmen Rouco han participado este martes en la concentración junto a las oficinas de Forestalia en Zaragoza, convocada por la Plataforma 13M.

Vidal ha definido como "alarmante" todo lo que "la UCO está investigando en torno a esta empresa y sus vínculos con las instituciones públicas". Ha apuntado a "múltiples sospechas de corrupción, como un presunto pago de 200.000 euroa a la trama del caso Leire, para así poder optar a una financiación estatal de 17,3 millones de euros de financiación estatal".

Se ha referido también al "presunto acoso" por parte del "exdelegado del Gobierno en Aragón del PP, Gustavo Alcalde, contra un funcionario con el propósito de agilizar los trámites para tres parques eólicos de una filial de Forestalia en Zaragoza"; algo que, a criterio de Vidal, "debe esclarecerse".

Ha subrayado que "esta presunta corrupción salpica tanto al PP como al PSOE". Vidal ha contextualizado que "desde la fiesta del Foro Sella en noviembre de 2023, el presidente Azcón ha promocionado diferentes proyectos de Forestalia".

Vidal ha apostillado que PP y PSOE deben dar la cara, asumir sus responsabilidades, y dejar claro a todos los aragoneses qué tratos han tenido con Forestalia y a qué se debeeste silencio del presidente Azcón, quien en la anterior campaña dijo que iba a ordenar las renovables, y ha incumplido flagrantemente el acuerdo de Gobierno firmado con Vox desde la celebración del mencionado Foro Sella en 2023", ha concluido.