VOX presenta una proposición de ley en Aragón para reformar "de una maldita vez" la Ley de Agricultura Familiar

ALFAMBRA (TERUEL), 6 (EUROPA PRESS)

El grupo parlamentario de VOX de las Cortes de Aragón ha registrado una proposición de ley para reformar con urgencia "y de una maldita vez" la Ley de Agricultura Familiar.

Los objetivos son eliminar la distancia obligatoria entre granjas, favorecer la libre transmisión de tierras y suprimir las limitaciones que impiden nuevos proyectos. "Parece que el PSOE haya estado en putear a los ganaderos y agricultores jóvenes", ha afirmado el portavoz parlamentario de VOX, Alejandro Nolasco.

"No se entiende por qué se hacen estas leyes, pero ellos viven en despachitos, ellos viven en otro mundo, son unos burócratas grises que se dedican a otras cosas, se dedican al negocio y a sus intereses particulares", ha considerado Nolasco, preguntando: "¿En qué cabeza cabe establecer estas limitaciones cuando cada año se pierden más agricultores y más ganaderos?".

"Nos hemos enterado por datos oficiales de que, desde el año pasado a este año, se han perdido más de 344 profesionales que se dedican a la agricultura o a la ganadería. Esto es un dato terrible", ha expresado Nolasco, atribuyéndolo a "las nefastas políticas del PSOE en la legislatura anterior", en alusión a "leyes como esta, que se han hecho deprisa y corriendo, y que parece que lo que quieren es fastidiar a los jóvenes, y si sumamos que tenemos un problema de despoblación gravísimo, que se les pongan trabas a los jóvenes agricultores o ganaderos para que puedan desarrollar su actividad, pues nos parece tremendo".

DEROGAR VARIOS ARTÍCULOS

Nolasco ha anunciado la presentación de la proposición de ley durante su visita a una explotación ganadera de Alfambra (Teruel), junto al portavoz adjunto, Santiago Morón, y el diputado David Arranz.

"Proponemos que se deroguen los artículos 8, 19 y 25 de la Ley de Agricultura Familiar; que se puedan poner granjas con una mayor flexibilidad; que no tenga que haber unas zonas tasadas; que se puedan transmitir libremente las tierras; y que no haya que tener un mínimo de hectáreas cultivables, de secano o de regadío, para poderse agregar una finca", ha planteado Nolasco, rechazando "las leyes estúpidas que han de atajarse ya mismo porque esto lo que hace es que la gente joven no pueda incorporarse al mundo de la ganadería y de la agricultura".

Alejandro Nolasco ha avanzado: "Lo vamos a presentar como una proposición de ley, pero no es lo único que vamos a hacer. Somos mucho más ambiciosos y queremos reformar la Ley de Agricultura Familiar en este año".

"Esto corría mucha prisa, --ha apuntado Nolasco-- había que hacerlo con una urgencia tremenda, que es lo que estamos haciendo, y, por tanto, esos artículos que limitan esa incorporación de la gente joven para que pueda ser ganadero, pueda ser agricultor, creo que había que hacerlo con la mayor celeridad posible".

Asimismo, el portavoz de VOX ha anunciado que propondrá una reforma posterior "más ambiciosa". En referencia al anuncio realizado hoy, el portavoz de VOX ha reiterado: "Es una buena noticia y espero que tengamos el mayor respaldo posible en las Cortes de Aragón".

En la visita han participado afiliados y dos cargos de VOX en Teruel, la vicesecretaria provincial de afiliación, Sandra Martínez, y el vicesecretario provincial de relaciones institucionales, José Manuel Martínez Matías.