VOX propone 80 cambios a la ordenanza de movilidad en Zaragoza y exigirá el uso del casco en las bicis y patinetes

ZARAGOZA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, David Flores, ha propuesto 80 sugerencias al borrador de la ordenanza de movilidad entre las que figuran "seis líneas rojas innegociables", como el uso obligatorio de casco para patinetes y bicicletas, también las eléctricas y para todas las edades.

Se trata, ha precisado, de "equipar las bicis a los patinetes en aras de la seguridad porque ante una caída se pueden producir golpes en la cabeza".

David Flores ha alertado de que VOX no se abstendrá y que votará a favor si se admiten estas exigencias o, de lo contrario, se opondrán y el PP tendrá que buscar apoyos en otros grupos municipales.

En rueda de prensa, Flores ha explicado que la primera de las líneas roja está relacionada con el preámbulo porque la ordenanza no puede ser una herramienta ideológica y hacer referencia a la Agenda 2030, sino que se tiene que basar en el reglamento general de circulación.

La segunda línea roja es que "vulnera" el derecho a la intimidad y privacidad de los ciudadanos, porque abre la puerta a sistemas de conocimiento de la matrícula en tiempo real y con sanciones automatizadas lo que "perjudica el derecho a la privacidad".

Se debe incentivar el uso de vehículos de movilidad de personas como las bicicletas y motocicletas, pero según el artículo de la ordenanza vigente y "mantener el aparcamiento en aceras de más de 3 metros y a menos de 50 centímetros de la acera y que no entorpezcan el tránsito de peatones", ha precisado.

SEGURO OBLIGATORIO

La cuarta exigencia es que el borrador de la ordenanza pone más trabas a la distribución de mercancías, que "se deben eliminar para que se más ágil y permitir reservar espacios a centros sanitarios privados como farmacias u ortopedias", ha citado.

La quinta sugiere que para facilitar la fluidez del tráfico en los carriles bus y taxi se debe abrir a las motos y vehículos de alta capacidad y que a los vehículos de las contratas se les exija el mismo nivel de cumplimento da la ordenanza que a otros vehículos".

La sexta busca garantizar la seguridad de usuarios de bicicletas y en todas las franjas de edad y no generar desigualdad ni inseguridad jurídica, por lo que "todos los usuarios de bicis deben circular con seguro obligatorio que simplifique las obligaciones y reclamaciones de responsabilidad civil en caso de accidentes".

David Flores ha comentado que el PP tiene derecho a presentar la ordenanza que quieran pero el borrador que han elaborado "perjudica la movilidad y autonomía de los ciudadanos" y ha alertado de que VOX "no será cooperador necesario y si no aceptan las enmiendas no contarán con el apoyo de VOX y lo tendrán que explicar a los votantes".

Ha informado de que tienen prevista una reunión con el Gobierno de la ciudad, para confiar en que las puedan discutir con más detalle antes de que llegue el momento de la votación.

"ALIEXPRESS"

David Flores ha interpelado a los votantes del PP a los que se ha dirigido: "No os cansáis de que el PP os mienta y engañe y digan una cosa y luego hagan la otra. Vende libertad para luego hacer un borrador de ordenanza de movilidad absolutamente restrictiva que podría haber presentado ZeC, EH-Bildu en el Ayuntamiento de San Sebastián".

Este anteproyecto del PP, ha opinado, es un "absoluta humillación, burla a los votantes del PP y es nefasta para todos los zaragozanos porque multiplica las prohibiciones, las restricciones y limitaciones a la movilidad".

A su parecer, "multiplica las posibilidades de poner multas y perpetúa el afán recaudatorio del Ayuntamiento frente al que VOX está en contra". También, ha considerado, "multiplica" el gasto en sistemas tecnológicos para "perseguir a los infractores y resta autonomía a los zaragozanos porque el PP quiere hacer retroceder hace 100 años y volver a la movilidad del XIX o XX".

Flores ha reconocido que la alcaldesa, Natalia Chueca, tiene razón cuando dice que el PP y VOX "no son los mismo" y al respecto, ha manifestado que el PP "es el Aliexpress de la política, porque parece que va ser una gran compra y luego hay ver que la calidad es absolutamente lamentable".

Tras sentenciar que "VOX no engaña a los votantes", ha incidido en que su apuesta de movilidad gira en torno a la seguridad, la fluidez de la circulación y la eficiente gestión del espacio público. "Solo así habrá modelos de movilidad saludable para los ciudadanos y respetuoso con el medio ambiente", ha añadido.

Antes de iniciar la rueda de prensa, Flores ha tenido unas palabras de recuerdo para el agente de la Policía Local fallecido en un accidente de tráfico este domingo en el distrito de Casablanca.