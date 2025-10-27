Vox reclama infraestructuras educativas, sanitarias y de movilidad para el Distrito Sur de Zaragoza

El portavoz adjunto, Santiago Morón, y la diputada Carmen Rouco; y el concejal, Armando Martínez, piden infraestructuras educativas, sanitarias y de movilidad para el Distrito Sur de Zaragoza - VOX

ZARAGOZA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Representantes de VOX en las Cortes de Aragón y en el Ayuntamiento de Zaragoza han mantenido este lunes un encuentro con la Asociación de Vecinos 'Entrelagos' de Rosales del Canal, en el centro cívico Distrito Sur, para reclamar infraestructuras educativas, sanitarias y de movilidad.

Por parte del grupo parlamentario han estado presentes el portavoz adjunto, Santiago Morón, y la diputada Carmen Rouco; mientras que desde el grupo municipal ha acudido el concejal Armando Martínez.

Rouco ha lamentado que desde hace "década y media", tanto el Ayuntamiento de Zaragoza como el Gobierno de Aragón "han abandonado e incumplido con las necesidades de las familias que viven aquí --en el Distrito Sur--", señalando entre otras cuestiones "la falta de planificación educacional". "La secundaria está en barracones, y no disponen de Bachillerato ni Formación Profesional", ha incidido.

Asimismo, ha recordado que Vox rechaza que el solar 89.37 se destine a "192 minipisos", porque "esa no es la necesidad". Por el contrario, Rouco ha reclamado que se utilice para "equipamientos educativos".

Por ello, ha solicitado al Gobierno de Aragón que remitan la documentación completa que ha supuesto que este solar se haya destinado a 192 'minipisos'. "Seguimos esperando esta documentación y exigimos que este solar revierta a los vecinos", ha expresado.

En materia sanitaria, Rouco ha abogado "una atención sanitaria para dar cobertura a los vecinos", que "actualmente se tienen que trasladar a Valdespartera que está colapsado ya".

"¿Dónde está el Gobierno de Aragón que no da solución a estos vecinos?", ha exclamado. En consecuencia, el grupo parlamentario de Vox ha compartido el posicionamiento de la Asociación de Vecinos 'Entrelagos' para la construcción de dos centros de salud.

COPIA DEL ACUERDO DE ARCOSUR

Por su parte, el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Armando Martínez, ha reclamado la copia del convenio firmado el pasado 20 de octubre entre el Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, Ibercaja y la Junta de Compensación.

Ha reclamado "la extensión de la línea 1 del tranvía", algo que "al parecer, se está barajando en ese convenio, que era algo que se negaba a Vox en el pleno del Ayuntamiento".

Del mismo modo, ha opinado que "no es de recibo" que el centro cívico "siga sin acabar". Ha mencionado que "el salón de actos está sin terminar; y hay despachos que continúan sin mobiliario e infrautilizados".

Martínez ha señalado que la previsión a medio plazo es que el Distrito Sur alcance los 80.000 habitantes, por lo que ha concluido emplazando al Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón a "hacer los deberes" con "vivienda, infraestructuras y equipamientos". "Que se lo tomen en serio", ha apremiado.