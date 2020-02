Vox solicita fiscalizar los gastos de los grupos municipales en el Ayuntamiento de Zaragoza

Publicado 12/02/2020 14:50:35 CET

ZARAGOZA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza solicitará en el próximo pleno municipal la fiscalización de los gastos de los grupos municipales durante el año 2018 en caso de que no se haya hecho, 2019 y siguientes, mediante su inclusión en los Planes anuales de Control Financiero.

Será la Intervención General Municipal quien, en ejercicio de su autonomía, decida si atiende la solicitud del Pleno, ha precisado Vox en una nota de prensa.

Asimismo, Vox propondrá que los informes finales de esa fiscalización se hagan públicos en la página web municipal 'www.zaragoza.es' para general conocimiento de los zaragozanos y demostración de transparencia.

MECANISMOS DE CONTROL

Vox ha recordado que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, establece en su artículo 73.3 que el pleno de la corporación, con cargo a los presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica, que "en buena lógica, cabe entender que debe estar destinada al funcionamiento de los mismos y al ejercicio de su acción política en el ámbito municipal".

Asimismo, la citada ley recoge que los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica de la dotación a que se refiere el párrafo segundo de este apartado 3, que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación, siempre que éste lo pida.

El portavoz de Vox, Julio Calvo, ha comprobado que "no hay constancia" de que el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza haya solicitado nunca la contabilidad de ningún grupo municipal. A su parecer "no tendría lógica que se pidiera sólo a uno de ellos y no a todos, salvo en casos de "sospecha vehemente de irregularidades en la gestión económica de esa dotación por uno de ellos y de su desvío para fines no previstos, ajenos al funcionamiento del grupo".

Al margen del control que pudiera ejercer el pleno de la corporación, Julio Calvo ha indicado que existe otro mecanismo de control que es la Intervención General Municipal, a la que la propia Ley 7/1985 asigna las funciones interventora, de control financiero y de control de eficacia, que se extiende a todos los órganos y estructuras municipales y que debe ejercer con plena autonomía respecto de los órganos y entidades municipales y cargos directivos cuya gestión fiscalice.

"Debe entenderse que la Intervención es plenamente competente para ejercer el control financiero del destino de las aportaciones que los grupos municipales perciben con cargo a los presupuestos generales" ha concluido Calvo.