Daniel Alda defiende que su partido seguirá dando voz a los residentes y vincula la seguridad en la provincia con el control de la inmigración y el refuerzo policial en el medio rural. - VOX

TERUEL 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox al Congreso por Teruel, Daniel Alda, ha defendido que su formación seguirá dando voz a los vecinos que denuncian la situación migratoria en la provincia y ha respondido a las críticas del alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, por un vídeo publicado por el partido en redes sociales tras una visita al municipio. Alda ha asegurado que "en ningún caso se debe silenciar a los vecinos cuando denuncian la invasión migratoria que padece esta provincia".

El candidato ha realizado estas declaraciones este jueves en la plaza del Torico de Teruel, acompañado por las candidatas al Senado Bárbara Alastuey y Verónica Luz. El vídeo al que ha respondido fue publicado el pasado domingo durante una visita a Utrillas en la que participaron también el presidente de Vox Teruel, Alejandro Nolasco, y la portavoz nacional de la Agenda España, Isabel Pérez Moñino.

Alda ha afirmado que su partido continuará trasladando las reivindicaciones de los residentes de Utrillas y del conjunto de la provincia a las instituciones. "No sólo compartimos sus denuncias, sino que vamos a ser su bandera en el Congreso de los Diputados, al igual que lo hacemos en las Cortes de Aragón", ha manifestado.

SEGURIDAD Y PRESENCIA POLICIAL EN EL MEDIO RURAL

El candidato ha vinculado sus críticas a la política migratoria con la situación de seguridad en Teruel y ha asegurado que la provincia es "la española con más mezquitas por habitante". Asimismo, ha atribuido a la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez y a la retirada de guardias civiles de zonas rurales una serie de incrementos en robos con violencia, riñas tumultuarias y agresiones sexuales, sin aportar datos concretos para respaldar estas afirmaciones.

Alda ha acusado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de dejar "desamparados a los vecinos" al reducir la presencia de agentes en el medio rural. Frente a esta situación, ha asegurado que Vox situará "en el centro la seguridad de los vecinos y la identidad de nuestros municipios".

En este ámbito, ha defendido el proyecto de Policía Local Mancomunada para el Bajo Aragón, una iniciativa que su formación ya presentó en las Cortes de Aragón durante la pasada legislatura.

El candidato también ha asegurado que, en sus visitas por la provincia, los ciudadanos les trasladan su preocupación por la inmigración irregular. Como ejemplo, ha mencionado el piso tutelado de la calle Comadre, en Teruel, que, según ha recordado, tuvo que ser clausurado después de que se produjera un incendio en su interior.

CRÍTICAS A LAS POSICIONES DEL PP

Por otro lado, Alda ha criticado las declaraciones de la dirigente del PP Cayetana Álvarez de Toledo, a quien ha reprochado haberse mostrado favorable a la inmigración masiva. El candidato ha sostenido que la llegada de cerca de seis millones de personas en los últimos cinco años, según la cifra que ha mencionado, "colapsa los servicios públicos, colapsa la sanidad y colapsa el mercado de la vivienda".

Por último, ha avanzado que conceptos como la "prioridad nacional" y la "remigración" se convertirán, según ha afirmado, en políticas concretas a partir del próximo 30 de noviembre.