Vox Teruel exige el "rechazo a la llegada de inmigrantes "ilegales" a la Casa de Espiritualidad Madre Rafols"

TERUEL 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Teruel defenderá una iniciativa, en el pleno del próximo lunes 6 de octubre, para instar al Gobierno de la ciudad a trasladar al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España su "total rechazo a la llegada de inmigrantes ilegales o menas a la Casa de Espiritualidad Madre Rafols".

Así lo ha expuesto la portavoz municipal, Elena Fernández, quien ha informado de que varios vecinos de los barrios de San León y Las Viñas de Teruel" les han trasladado su "preocupación e inquietud ante la posible llegada de inmigrantes ilegales a la Casa de Espiritualidad Madre Rafols".

Ha precisado que, según han podido saber, "la gestora del futuro centro sería la organización Accem"; y ha añadido que "de acuerdo con su memoria anual, esta entidad recibió en 2024 más de 220 millones de euros de las distintas administraciones públicas, entre ellas el Gobierno de España y Gobierno de Aragón".

Del mismo modo, ha confesado tener "más dudas", a raíz de que, durante el Debate sobre el estado de la Comunidad, el presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, "no negó la llegada de inmigrantes ilegales a Madre Rafols" cuando el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, le preguntó por ello.

"Teniendo en cuenta el intento de violación y el incendio provocado en el piso de menas de la calle Comadre, entendemos que es una cuestión de seguridad para todos los turolenses que todos los grupos municipales respalden nuestra iniciativa", ha concluido Elena Fernández.