VOX tilda de "fuegos artificiales" el proyecto de Giesa y exige ejecutar la partida de regeneración de barrios

ZARAGOZA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Rouco, ha calificado de "fuegos artificiales" el proyecto de crear un gran complejo multiservicios y multideportivo en las antiguas naves de la fábrica de ascensores Giesa, en el distrito de Las Fuentes, y ha exigido al Gobierno PP-Cs que ejecute la partida para regeneración de barrios.

El Gobierno PP-Cs, desde el área de Urbanismo, ha propuesto que las antiguas naves de Giesa se conviertan en un gran complejo que acogerá distintos equipamientos de tipo multicultural, multiservicios y multiservicios, ligado de forma especial al baloncesto, y optará a fondos europeos para intentar sufragar parte del coste global de unos 18 millones de euros.

Para Carmen Rouco este proyecto es un "rótulo luminoso en un solar vacío", ha dicho parafraseando la expresión que utilizó Mariano Rajoy cuando estaba en la oposición para dirigirse al presidente Rodríguez Zapatero.

"Es un gobierno en campaña electoral", ha espetado Rouco en referencia al equipo de gobierno PP-Cs y ha criticado otros proyectos de los que ha dudado su viabilidad al depender de financiación externa. Al respecto, se ha referido al plan de regeneración del río Huerva, la Torre de Santa Engracia, en Movera, el palacio de Fuenclara y la celda del prior de La Cartuja.

"Todos dependen de fondos europeos y qué pasará si no hay financiación", se ha preguntado Rouco, y en el caso de que acudan al presupuesto de 2023 ha instado a que hablen con la titular de Hacienda para que les describa la situación.

"IMPOSIBLE"

En rueda de prensa, Rouco ha exigido que los 570.000 euros para regeneración de barrios no vaya a una única actuación de gobierno, sino que ejecute las partidas de regeneración de polígonos que el pasado año "no se hizo nada" y la ejecución de la barrios "fue menos del 10 por ciento". "Hagan realidades tangibles y no un power point", ha apremiado.

A su parecer, la planificación de Giesa "no solo es incierta, sino imposible" por lo que ha incidido en transmitir la idea de "menos fuegos artificiales y más realidades".

La concejal de VOX ha reiterado que la única partida existente es la de 570.000 euros para regenerar los barrios de Zaragoza y "no puede ser que se haga una única actuación en Giesa de la que no sabemos nada más que un power point".

Sobre su opinión del proyecto de Giesa para regenerar el distrito ha comentado que "solo es un power point porque sin financiación y sin concretar es difícil", y ha aconsejado al Gobierno PP-Cs a que hable con las entidades del barrio y, sobre todo, "a poner los pies en la tierra y no hacer fuegos artificiales de algo que es imposible hacer ahora porque no es más que un rotulo luminoso en un solar vacío", ha incidido.