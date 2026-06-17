Vox tilda de "show comunicativo" el balance de Chueca y le exigen centrarse en los problemas "reales"

Archivo - La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha criticado con dureza la comparecencia de la alcaldesa, Natalia Chueca, con motivo del balance del tercer año de su mandato tildándola de "nuevo show comunicativo basado en el marketing, el triunfalismo y un tono puramente electoralista".

Torres ha afeado el "uso de recursos públicos para el autobombo" del equipo de gobierno. "Acabamos de asistir a un nuevo show comunicativo, algo que hemos de reconocer que la alcaldesa maneja muy bien, con un tono electoralista y triunfalista, pero con una ausencia total de reflexión y autocrítica en la gestión municipal", ha opinado la portavoz de Vox.

Así, frente a la etiqueta de "capital mundial del bienestar" utilizada por la alcaldesa, Eva Torres ha invitado al Gobierno local "a pisar la calle y preguntar directamente en Las Delicias, San José, Valdefierro o el Casco Histórico si realmente sienten que viven en la capital mundial del bienestar".

"No podemos meternos en una burbuja y felicitarnos por las grandes hazañas que creen que están realizando en la ciudad cuando nuestros vecinos en las calles lo que nos están diciendo es que necesitan más limpieza y más seguridad", ha diferenciado Torres.

En rueda de prensa, la portavoz de VOX ha asegurado que los barrios rurales "sufren, de igual modo, un abandono crónico" que solo se mitiga parcialmente "gracias" a las partidas presupuestarias duplicadas a exigencia de Vox, ha precisado.

PARTIDAS PENDIENTES INTRODUCIDAS POR VOX

Torres ha dudado de la capacidad de gestión del Gobierno del PP al detallar inversiones millonarias que "cuelgan de un hilo", entre las que ha citado el Parque de Atracciones, que de momento está cerrado; las adjudicaciones "a dedo" en la Ciudad del Cine de Distrito 7; y el Canal de Aguas Bravas, "una infraestructura calificada en su día de ruina y cuyo coste eléctrico asumirán ahora los zaragozanos en su recibo".

Asimismo, ha criticado que los fondos europeos se orienten a "expulsar al automóvil del centro" y a políticas alineadas con el PSOE y la Agenda 2030, mientras infraestructuras vitales, como la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de La Cartuja, "siguen paralizadas".

A juicio de Torres, el resultado de las reformas urbanas actuales es un "perjuicio directo para trabajadores y vecinos" al argumentar que las obras en calles y avenidas "se saldan con la tala de árboles maduros, restricción de carriles y eliminación masiva de plazas de aparcamiento para coches y motos".

Tras precisar que "reformas sí, pero planificadas", Torres ha comentado que no hay más que preguntar a los autónomos, taxistas y a todo aquel que necesita su vehículo para moverse por la ciudad para comprender cómo se está viviendo esta situación.

Finalmente, Torres ha advertido de que la estabilidad del presupuesto "exige lealtad institucional", y ello pasa por la vinculación de "forma estricta" la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a los niveles reales de contaminación para "evitar multas ideológicas"; seguir reduciendo la estructura del Ayuntamiento y la ejecución, de forma inmediata, de las partidas acordadas con Vox que siguen bloqueadas", ha instado.