Vox traslada que los comerciantes de Delicias piden más seguridad, más limpieza y dinamización

La portavoz del grupo municipal de Vos en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, con la presidenta de la Asociación de Comerciantes de la calle Delicias, Sandra Sanz - VOX

ZARAGOZA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Vos en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha trasladado que los comerciantes de Delicias piden más seguridad, más limpieza y la dinamización en este distrito, uno de los más populosos de la ciudad.

Eva Torres se ha reunido con la presidenta de la Asociación de Comerciantes de la calle Delicias, Sandra Sanz, y con varios comerciantes de la zona para conocer, de primera mano, la situación de "inseguridad" que vive este distrito.

"Es evidente --ha afirmado Eva Torres-- que en los últimos años Delicias está sufriendo una degradación muy importante" al recordar que la semana pasada alertaban de la okupación y la inquiokupación, y en este caso los comerciantes les han informado de la situación de robos, "incluso de robos con violencia que están sufriendo.

"No podemos generalizar --ha añadido-- pero todos estos robos y esta situación que se vive en Delicias, como también en otros barrios, es consecuencia de una inmigración ilegal, descontrolada, que no viene ligada al trabajo y que está generando situaciones de convivencia muy complicadas".

INMIGRACIÓN LEGAL Y CONTROLADA

"En VOX ponemos en valor todos aquellos inmigrantes que vienen a nuestro país a trabajar, a colaborar, a sumar en el estado de bienestar, a aceptar nuestras costumbres y nuestras tradiciones, aceptar nuestra cultura, pero lo que no podemos hacer es permitir que nuestros barrios, como el barrio de Delicias, se degrade de esta manera", ha diferenciado la portavoz de Vox.

En la reunión mantenida con Vox, los comerciantes le han reiterado a Eva Torres, "una y otra vez, que necesitan es seguridad, limpieza principalmente y el apoyo de sus instituciones y en este caso del Ayuntamiento de Zaragoza, que es la institución más próxima y les ha mostrado su apoyo en "todo lo que sea necesario".

CÁMARAS DE SEGURIDAD

Eva Torres ha relatado que desde el Ayuntamiento de Zaragoza, hace tiempo, tienen la preocupación de la seguridad y ha elogiado que se haya ampliado la presencia de Policía Local, fundamentalmente, pero también en el ámbito de la limpieza. "Vamos a meter prisa con esa partida que Vox introdujo en los presupuestos del Ayuntamiento en el año 2026 y ya en el año 2025 con las cámaras de seguridad", ha avanzado.

Torres se ha referido a la reincidencia como elemento común en la delincuencia que sufre este distrito. "Hay que incrementar las penas ligadas a la reincidencia, pero sobre todo hay que controlar más nuestras fronteras, tenemos que ver quién llega a nuestro país, quién llega a nuestras ciudades. La inmigración, sin ninguna duda".

"Las personas que quieren venir a nuestro país tienen que venir con un contrato de trabajo y, como se ha hecho en otras regularizaciones masivas, tienen que venir de la mano del empleador con un contrato de trabajo, me da igual que vengan de la mano del empleador en el mundo rural que vengan en la ciudad de Zaragoza".

ASOCIACIÓN COMERCIANTES DELICIAS

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Comerciantes de esta zona de Delicias, Sandra Sanz, ha afirmado que desde el principio han pedido seguridad desde la Junta Directiva.

"Siempre nos hemos sustentado en lo mismo, en la seguridad, en la limpieza, porque una cosa lleva un poco a la otra, y luego la dinamización de la calle, porque si se dinamiza la calle al final acabamos invitando a gente del resto de Zaragoza pues a que nos visite y vea qué es lo que ofrece la calle Delicias", ha concluido.