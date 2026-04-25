La XI feria de caza y pesca de Illueca atrae a cientos de profesionales y aficionados

El director general de Medio Natural, Caza y Pesca, Alfonso Calvo, ha inaugurado la Feria. - FERIA DE CAZA, PESCA Y TURISMO DE ILLUECA

ILLUECA (ZARAGOZA), 25 (EUROPA PRESS)

La XI edición de la feria de caza y pesca de Illueca (Zaragoza) reúne durante todo el fin de semana a aficionados y profesionales en torno a la actividad cinegética, la pesca y el medio natural, con un amplio programa de actividades divulgativas y participativas que combinan actividad comercial, formación técnica, exhibiciones, ocio familiar y promoción del territorio.

La inauguración oficial ha tenido lugar este sábado y ha estado presidida por el alcalde de Illueca, José Javier Vicente, y el director general de Caza, Alfonso Calvo. Con este acto, la localidad da inicio a un fin de semana marcado por la actividad ferial, la participación ciudadana y la puesta en valor de la caza, la pesca y el turismo de naturaleza como elementos vinculados al desarrollo rural.

El alcalde de Illueca, José Javier Vicente, ha destacado la importancia de esta cita como motor de desarrollo local y comarcal: "Esta feria no solo celebra nuestros valores y tradiciones, sino que es un eje fundamental para la dinamización económica del comercio y la hostelería local y comarcal".

El primer edil invita a acercarse a Illueca durante el fin de semana para disfrutar tanto de la feria como del patrimonio histórico, natural y paisajístico de la localidad y de la Comarca del Aranda.

La organización resalta la estrecha colaboración de la Federación Aragonesa de Caza -FARCAZA- y la Federación Aragonesa de Pesca y Casting -FAPyC-, entidades que contribuyen a consolidar la feria como una cita de referencia en Aragón.

Entre los principales atractivos de esta edición destaca la exposición de 30 rehalas en el paseo del río, una ubicación elegida por su cercanía al recinto ferial y por favorecer el bienestar animal. Además, el pabellón polideportivo municipal reúne a numerosos expositores especializados, completando una oferta comercial y técnica dirigida tanto a profesionales como a aficionados.

La programación incluye competiciones oficiales, como la tirada de recorridos de caza clasificatoria para la Liga Autonómica, junto a actividades de iniciación para niños, entre ellas pesca de lance, concursos de moscas y dibujo.

La feria también mantiene un destacado compromiso con la formación y la divulgación. El domingo se desarrolla un bloque de charlas técnicas con la participación de expertos de primer nivel.

Entre ellas figuran la intervención de Santiago Ballesteros, asesor jurídico de ARRECAL, sobre la normativa de núcleos zoológicos, y la charla de Nicolás Urbani, director técnico de FARCAZA, quien aborda el impacto de la peste porcina africana y la importancia de la actividad cinegética en la sanidad animal.

ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIA

Además de las actividades técnicas y federativas, la feria ofrece propuestas para todos los públicos. El recinto cuenta con exhibición de vehículos clásicos, catas gratuitas de vino y vermut de Bodegas Larre, simulador de caza con realidad virtual, tiro con arco y galería de Airsoft.

Las actividades y la entrada al recinto son gratuitas durante todo el fin de semana. El horario de apertura es el sábado, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 21:00 horas, y el domingo hasta las 19:30 horas.

La muestra incluye contenidos técnicos como la información sobre los normativos de núcleos zoológicos nacionales y de Aragón y una ponencia centrada en la peste porcina africana y la relevancia de la actividad cinegética en su control, junto a propuestas dirigidas a todos los públicos como la apertura de la galería de tiro con carabina de Air Shop, demostraciones y pruebas de carp fishing para niños, un concurso de dibujo infantil o una exhibición de perros conejeros.