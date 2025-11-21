El XII Festival La Mirada Tabú de Zaragoza homenajeará al cine 'quinqui' con Daniel Monzón como padrino

La consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández; y la directora del Festival La Mirada Tabú, Vicky Calavia. - EUROPA PRESS

El Festival Internacional de Cortometrajes La Mirada Tabú celebrará su duodécima edición del 2 al 13 de diciembre en Zaragoza, con propuestas que seguirán abordando el concepto 'tabú' desde diversas perspectivas y culturas y con una programación que rendirá homenaje al cine 'quinqui' y que tendrá como padrino al director, guionista y escritor Daniel Monzón, creador de películas como 'Celda 211' o 'Las leyes de la frontera'.

Esta nueva edición de La Mirada Tabú se ha presentado este viernes en el Ayuntamiento de Zaragoza en una rueda de prensa en la que han participado la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, y la directora del festival, Vicky Calavia.

La consejera ha ahondado en la inspiración en lo tabú, un concepto que nunca se logra definir porque es diferente para cada cultura y para la realidad de cada persona, por lo que este evento invita a "abrir la mente", que es "tan necesario".

Fernández ha destacado que el sector audiovisual es uno de los "punteros" dentro de las políticas culturales del Consistorio zaragozano y, en este ámbito, La Mirada Tabú es uno de los mayores escaparates para el talento local, además de que se preocupa mucho por la formación y por la capacidad para generar un público "muy ecléctico".

Por su parte, Vicky Calavia ha repasado la programación "muy extensa y muy variada" en torno al festival a lo largo de todo el año, como la presencia en el Instituto Cervantes con las obras premiadas del último año y una selección de las ediciones previas, una itinerancia por ocho localidades de la Comarca Central de Zaragoza, la presencia en la Sala Berlanga de Madrid o la participación en un ciclo sobre cine y salud mental de la mano de la Asociación Aragonesa pro Salud Mental (Asapme) y otro sobre tabú y género en la Casa de la Mujer.

El padrino de esta edición será el guionista y cineasta Daniel Monzón, que protagonizará varias actividades: una charla-coloquio en la Filmoteca de Zaragoza, moderada por el director de 'Días de Cine', Gerardo Sánchez, previa a la proyección de su film 'Las leyes de la frontera', en un homenaje al cine 'quinqui'; y una masterclass en la Universidad San Jorge (USJ) titulada '25 años de oficio: cómo dirigir películas y no morir en el intento'.

El certamen mantiene sus categorías habituales: Primero y Segundo Premio, Premio Especial del Jurado, Tabú Social --en colaboración con Asapme--, Tabú de Género --en colaboración con la Comarca Central-- y Tabú USJ Formación, estrenado el año pasado, que premia trabajos de estudiantes. A ellos se suma este año un nuevo premio de un jurado joven, compuesto por alumnos de la Universidad de Zaragoza, y un Premio de Distribución Movibeta para el Premio Especial del Jurado.

El programa de la duodécima edición reúne proyecciones, coloquios, estrenos, presentaciones de libros, exposiciones, ciclos temáticos y encuentros profesionales, con la Filmoteca como sede principal y la colaboración de espacios como CaixForum, Casa de la Mujer, Librería Cálamo, Casa Magnética, La Lata de Bombillas, la Sala Ebro de la USJ o la Galería Olga Julián, entre otros.

La inauguración oficial será el 4 de diciembre y tendrá como protagonista al director de cine Gaizka Urresti, que proyectará su documental 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine', estrenado en el Festival de San Sebastián, nominado a Mejor Largometraje Documental en la XXXI edición de los Premios Forqué. Asistirán también el actor Fernando Guillén Cuervo y la productora Oihana Olea.

La agenda previa a la inauguración cuenta con ciclos temáticos como 'Miradas que inspiran' protagonizado por la mujer como motor de guión, dirección, producción e interpretación.

Además, el 3 de diciembre, se rendirá tributo al director de cine, productor y exsenador Pere Portabella, con la presentación del libro 'Impugnar las normas', de Esteve Riambau y la proyección de 'Los golfos' (Carlos Saura, 1960), producida por Portabella, en el que será el estreno en la capital aragonesa de la versión no censurada, recién restaurada por la Filmoteca Española.

La lista de homenajes se completará con una mirada a los zaragozanos José Luis y Carlos Pomarón --8 de diciembre-- y a la obra de la cineasta y actriz belga Agnès Varda, con una trayectoria de casi 60 años y precursora de la 'Novelle Vague', con la presentación de un libro sobre su figura, escrito por el profesor y crítico Carlos Tejeda.

También el 8 de diciembre, se proyectará el primer documental largo de la aragonesa Irene Bailo, 'Queer me', una mirada "muy valiente y honesta" sobre la realidad 'queer', ha indicado Calavia.

Por otro lado, habrá una sección dedicada al Encuentro de Festivales de Cine de Aragón (Ara-Filmfest) y ciclos temáticos dedicados a Otras Miradas y Miradas Musicales, con la proyección del fil 'Stop making sense', de Jonatham Demme sobre un concierto de la banda Talking Heads.

La XII edición de la Mirada Tabú ha programado, asimismo, una proyección especial dedicada a Pioneros del Cine: 'En la alcoba del sultán', dirigida por Javier Rebollo.

El guionista y director cántabro Elías León Siminiani volverá a visitar el festival el 12 de diciembre con una proyección de una selección de la obra en corto, de su labor como director y guionista en series y la presentación del libro 'Cine presente. La mirada de León Siminiani', publicado por la Filmoteca de Andalucía en su honor.

Del 9 al 11 de diciembre, se proyectarán los cortometrajes seleccionados a concurso, tanto en formato presencial como online, mientras que la clausura será en CaixaForum Zaragoza, en una gala presentada por Eva Magaña con las actuaciones de Gustavo Giménez y 'Crisálida Rock', y Octavio Gómez Millán, autores de la banda sonora del festival.

Sobre los trabajos recibidos, la directora del festival ha resaltado que este año han llegado, por primera vez, bastantes cortometrajes que abordan la corrupción económica y política, aunque también cine social o de género, además de varias candidaturas de países iberoamericanos como México.

EL JURADO

El Jurado de la Sección Oficial contará en esta edición con el gestor cultural Antonio Abad, la representante del Instituto Cervantes Marina Díz, el investigador cinematográfico Carlos Tejeda, el productor Xavier Crespo y la compositora y cantante Cris Pablo.

El Jurado Tabú Social estará integrado por Olga Julián (Fundación Social CAI), el trabajador social Eduardo Lahoz, la gerente de Asapme, Ana López Trenco, y la directora del Festival de Cortos de Soria, Yolanda Benito.

En cuanto al Tabú de Género, el jurado estará compuesto por la consejera de Cultura de la Comarca Central de Zaragoza, María de los Ángeles Larraz; el actor Jaime García Machín; y Blanca Carvajal, del Departamento de Actividades Sociales y Culturales de la Fundación CAI.

El Jurado Joven de Unizar estará formado por Izarbe Aznárez, Alejandro García, Samuel Gómez, Ángela Marco e Inés Royo, mientras que el de la USJ contará con Francisco Javier Alonso, Alejandro Canto, Carmen Castellanos, Natalia Franco, María Gómez, María Laura Gómez, Violeta González, Irene Moya, Víctor Muñoz, Julia Recari, Miguel Repullés e Inés Soguero.