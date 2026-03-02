La XII Legislatura de las Cortes de Aragón incorpora a una treintena de nuevos diputados

ZARAGOZA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Aragón incorporan en esta XII Legislatura, que comienza mañana, treinta nuevos diputados, mientras que treinta y siete repiten en el cargo. En este sentido, su distribución por género es de treinta y tres hombres y treinta y cuatro mujeres.

La medida de edad de los parlamentarios y parlamentarias de la XII Legislatura es de cincuenta años, y cerca de una veintena de ellos tienen entre treinta y cuarenta y cinco años. La diputada más joven de este nuevo periodo es la popular Lucía Baruquer, con veintiocho años, y el de mayor edad, Juan Vidal (Vox), con sesenta y seis, dato que los convierte en integrantes de la Mesa de edad como secretaria y presidente, respectivamente.

Respecto a la procedencia, Zaragoza elige a treinta y cinco diputados, Huesca a dieciocho y Teruel a catorce, y, además, doce de ellos proceden de municipios de menos de cinco mil habitantes.

Asimismo, a lo largo de la historia de la institución, un solo presidente ha repetido mandato y dos mujeres han ostentado este mismo cargo. Y, tal y como establece el Reglamento de las Cortes, la Mesa de la Cámara está compuesta por cinco diputados.