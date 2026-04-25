El XXII Descenso de Nabatas lleva este domingo el espectáculo al río Gállego entre Murillo y Santa Eulalia

Labores de aguado este sábado en la playa de murillo de Gállego antes del descenso de nabatas de este domingo. - NABATEROS D'A GALLIGUERA

MURILLO DE GÁLLEGO (ZARAGOZA), 25 (EUROPA PRESS)

El tramo del río Gállego entre las localidades de Murillo de Gállego y Santa Eulalia de Gállego --ambas en la Comarca de la Hoya de Huesca y pertenecientes a la provincia de Zaragoza--, acoge este domingo 26 de abril el XXII Descenso de Nabatas que este año estrena su doble condición de Actividad de Interés Turístico de Aragón --2025-- y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO --desde 2022, como integrante de una candidatura de varios países europeos que comparten la tradición del transporte de madera por los ríos--.

Los nabateros iniciarán el emocionante trayecto a las 11.00 horas desde Murillo de Gállego y está previsto que alcancen Santa Eulalia de Gállego sobre las 13.00 horas.

El recorrido, en el que no faltarán obstáculos y momentos de tensión, estará acompañado por la música de los Gaiters y Gaiteras de Tierra Plana, que animarán distintos puntos del trayecto. Ya por la tarde, a las 17.00 horas, Biscarrués acogerá el tradicional baile nabatero, con el que se pondrá el broche final a las jornadas.

Los Nabateros d'a Galliguera se han afanado este sábado en los trabajos finales de construcción de las embarcaciones que han llevado a cabo en la playa de Murillo de Gállego. La tarea, en una de las fases más decisivas en la preparación del descenso, ha consistido en el aguado y acoplado de las nabatas.

Este proceso, realizado íntegramente de forma manual, ha consistido en echar al río los trampos --las secciones formadas por los trallos ligados entre sí-- mediante el empuje coordinado de las nabateras y nabateros con barreros.

Una vez en el agua, los distintos trampos han sido unidos entre sí utilizando acopladeras, tallos de sarga más gruesos y resistentes que los berdugos, seleccionados específicamente para asegurar la estructura de la nabata.

UNA TRADICIÓN ABIERTA AL PÚBLICO Tras varias jornadas de trabajo centradas en la construcción artesanal de los distintos elementos, los nabateros y nabateras han comenzado a ligar los trallos emtre sí para formar los trampos que formarán las nabatas a orillas del río.

El trabajo desarrollado mantiene intactas las técnicas tradicionales del oficio nabatero, siguiendo un proceso transmitido de generación en generación .

La jornada de hoy ha estado marcada por un intenso viento alaniés, uno de los vientos típicos de Murillo de Gállego que sopla desde el amanecer hasta el mediodía, que ha acompañado las labores en la playa sin impedir el avance de los trabajos, reflejo del compromiso del colectivo por culminar la construcción en los plazos previstos.

Este proceso colectivo, que combina conocimiento técnico, esfuerzo físico y coordinación, pone de manifiesto el valor de una tradición que sigue viva gracias al trabajo voluntario y al arraigo con el territorio, reafirmando su papel como elemento clave del patrimonio cultural inmaterial de Aragón .

Las jornadas nabateras continúan abiertas a la participación de todas aquellas personas que deseen acercarse a conocer de primera mano este oficio tradicional convirtiendo estos días en un espacio vivo donde observar el proceso de construcción de las nabatas, conversar con los nabateros y descubrir los detalles de una técnica que forma parte de la memoria colectiva del territorio.

Desde la organización se anima a vecinos, visitantes y público general a participar en los talleres y explicaciones guiadas, una oportunidad única para comprender el valor cultural de esta tradición y su estrecha relación con el río Gállego. La implicación del público contribuye no solo a la difusión del oficio, sino también a mantener viva una práctica que sigue transmitiéndose gracias al trabajo compartido y al interés de nuevas generaciones.

De manera paralela, el programa de las jornadas se completa con distintas actividades abiertas al público. Este sábado ha tenido lugar en Santa Eulalia de Gállego la feria de 'Los líquidos', dedicada a productos como la miel, el aceite y el vino, y este domingo está prevista la actuación del grupo REyMI en Biscarrués, lo con la que se quiere reforzar el carácter cultural y participativo de estas jornadas en el conjunto del territorio.

Desde la organización se invita a vecinos, visitantes y público en general a acercarse a la Galliguera para presenciar este evento, que combina tradición, cultura y participación en torno al río. El descenso de nabatas constituye una oportunidad única para conocer de cerca un oficio histórico y compartir una jornada colectiva en el territorio.