El XXIX Festival de Cine de Fuentes premiará a un director palestino y a la actriz Fiorella Faltoyano

ZARAGOZA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine de Fuentes celebrará su XXIX edición del 24 de octubre al 1 de noviembre, con una programación en la que destacan la noche dedicada al cine aragonés, con la proyección de los diez cortometrajes a concurso; el Premio Valores Humanos, que recibirá el cineasta y periodista palestino Kayed Hammad, quien ha solicitado asilo en España tras enterrar a un hijo en Gaza; y el homenaje a la trayectoria de la actriz malagueña Fiorella Faltoyano.

Una vez más, junto a las secciones oficiales, en las que compiten diez cortometrajes de ficción y cuatro documentales, se proyectarán a las 22.00 horas algunas de las películas más destacadas del cine español del último año, precedidas cada una de un cortometraje nacional.

Entre ellas, 'Sirat', de Oliver Laxe, seleccionada para representar a España en los Óscar --28 de octubre--; estrenos recientes como 'Romería', de Carla Simón, --27 de octubre-- o 'El cautivo', de Alejandro Amenábar, --26 de octubre--; 'Lo que queda de ti', de la oscense Gala Gracia y premiada en el Festival de Málaga --24 de octubre--; 'Sorda', de Eva Libertad, que también estuvo en la carrera para ir a los Óscar --29 de octubre--; y 'Maspalomas', de José Mari Goenaga y Aitor Arregi, que llega tras triunfar en el Festival de San Sebastián --30 de octubre--.

También se proyectarán dos cintas aragonesas: 'Cariñena, vino del mar', de Javier Calvo, --25 de octubre-- y 'Los futbolísimos', de Miguel Ángel Lamata, --26 de octubre, a las 19.00 horas--.

El festival se ha presentado este viernes en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), con la diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro; el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui; la alcaldesa de Fuentes de Ebro, Pilar Palacín; y el director del evento, José Antonio Aguilar.

Tantos años de festival han logrado que los vecinos de Fuentes hayan aprendido a mirar al cine español "de una manera diferente" o que se hayan acostumbrado a que "el corto también es cine", ha asegurado Aguilar, quien ha reivindicado estos eventos para que los pueblos sean "más cultos y más libres".

TRIBUTO A DAVID LYNCH

En esta edición, tanto el cartel como en la gala de clausura, el Festival de Fuentes rendirá un tributo al director de cine David Lynch, fallecido en enero de este año, con una estética inspirada en su universo onírico y, en particular, en la icónica habitación roja de la serie 'Twin Peaks'.

Esta gala de clausura será el 1 de noviembre y estará presentada por Jesús Nadador e incluirá las actuaciones musicales de Silvia Solans y Juan Miguel Mazón. En esta cita se entregarán los premios de las secciones de cortometraje y documental, el Premio Valores Humanos José Couso/Julio Anguita Parrado al cineasta palestino Kayed Hammad y el homenaje a la trayectoria de la actriz Fiorella Faltoyano.

Sobre esta actriz, Aguilar ha destacado que es "parte de una luz que iluminó una época", así como su dilatada trayectoria sobre todo en teatro y televisión.

Otro de los "platos fuertes" será la llegada a Fuentes del cineasta palestino Kayed Hammad, repatriado en septiembre a España, donde ha solicitado asilo político, después de perder a uno de sus hijos, asesinado por el Ejército de Israel en uno de los bombardeos con los que ha asolado en los últimos dos años a la Franja de Gaza.

Dos días antes, el jueves, 30 de octubre, a las 18.00 horas, el Cine de Fuentes acogerá una jornada de solidaridad con el pueblo palestino, en la que se proyectará el documental 'Dreams behind the Wall', dirigido por Elena Herreros y producido por Hammad, con la presencia de ambos.

DOCUMENTALES Y CORTOS

La programación comenzará el viernes, 24 de octubre, a las 17.00 horas, con la proyección de los dos primeros documentales de la sección oficial: 'Descubriendo Pompeya y Herculano. El legado de Roque Joaquín de Alcubierre', de Silvia Pradas, que repasa la figura del aragonés que descubrió y rescató de las cenizas estos restos arqueológicos; e 'Ixigoleta y Bordón', de Silvia Orós, que aborda de manera transversal diversos aspectos del mundo rural. Ese mismo día, se homenajeará a la fallecida actriz Laura Gómez-Lacueva con la presentación del libro 'Queremos tanto a Laura'.

Los otros dos documentales a concurso son 'Borau y el cine', de Germán Roda, que propone un viaje por la trayectoria de este director aragonés y que se podrá ver un día más tarde; y 'Natividad Zaro. En voz alta', de Vicky Calavia, que rescata la figura de esta actriz y guionista aragonesa que colaboró con García Lorca, Azorín, Valle Inclán o Forqué, que se proyectará el domingo.

La ceremonia de inauguración será el sábado, 25 de octubre, a las 21.00 horas, y en ella se entregará el Premio Identidad 2025 al Ayuntamiento de Fuentes de Ebro, por su apoyo constante al evento, y los Premios Panorama del Cine Español al director Javier Calvo, a la actriz Itziar Miranda, al actor Diego Garisa, al director de fotografía José Carlos Ruiz Cantarero y al escritor y periodista Antón Castro por la película 'Cariñena. Vino del Mar', que se proyectará a continuación.

El miércoles, 29 de octubre, llegará otro de los momentos destacados del festival con la celebración del Día del Cine Español Extendido, organizado por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que propone 300 proyecciones para garantizar que el séptimo arte llega también a pueblos que no disponen de sala de cine y que este año llega bajo el lema 'Mujer y ruralidad'. El acto incluirá la presentación de la cinta 'Tierra baja', con la presencia de su director, Miguel Santesmases.

Otro de los momentos más esperados, un día antes de la clausura, el 31 de octubre, será 'La noche del cine aragonés', en la que se visionarán los diez cortos candidatos y el público podrá votar para premiar a su favorito.

Este año concursan 'Cuando llega el frío, de María Salgado Gispert, con 13 nominaciones; 'D.I.T', de Iván Castell, con siete nominaciones; 'El trovador', de José Manuel Herraiz, con tres candidaturas; 'Huracán', de Saúl Gallego, que opta a tres estatuillas; 'Las lágrimas de Sísifo', de Luis Larrodera, con dos nominaciones; 'Puedes tú solito', de Silvia Pradas, que acumula seis candidaturas; 'Quemarlo todo', de Miguel Casanova, con 16 nominaciones; 'Solo Kim', de Javier Prieto de Paula y Diego Herrero, que opta a siete premios; 'Te dejo el mar', de Alfredo Andreu Ríos, con seis nominaciones; e 'Y vuelvo a mirar al cielo', de Santi Capuz, que acumula 10 candidaturas.

LA 'FUENTINALE'

En la presentación, la responsable de Cultura de la DPZ, Charo Lázaro, ha resaltado la implicación de los centros escolares y del propio pueblo, que se convierte "en juez y comentarista popular", y ha comprometido el apoyo de la institución a estas iniciativas "que tanto engrandecen a nuestra provincia".

"Fuentes pone de buen humor", ha expresado Olloqui, quien se ha referido al festival como "nuestra Fuentinale" --en un símil con la Berlinale-- y ha recordado que 2025 ha sido "un año de cine por excelencia", con numerosas nominaciones y festivales que "han mirado a Aragón", con películas como 'La estrella azul', 'La virgen roja' o 'Los destellos'. Precisamente, los tres directores aragoneses que firman estas películas --Javier Macipe, Paula Ortiz y Pilar Palomero--, junto a otros, fueron galardonados antes en Fuentes.

La alcaldesa de la localidad ha reivindicado el valor de las iniciativas que nacen del mundo rural: "Las gentes que vivimos en los pueblos no queremos vender nuestros municipios para que venga nadie. Nosotros vivimos muy bien, pero queremos que se nos reconozca lo que hacemos y que hacemos una apuesta muy seria por la cultura". Ha agradecido también el premio al Ayuntamiento porque es "el único pasajero" que ha estado en este "tren" desde el principio hasta el final.