La XXX edición de FEBIVO reúne en Binéfar (Huesca) 275 vehículos de nueve concesionarios, de todas las gamas - AYUNTAMIENTO DE BINÉFAR

BINÉFAR (HUESCA), 3 (EUROPA PRESS)

La XXX edición de la Feria de Binéfar del Vehículo de Ocasión de Binéfar (FEBIVO), que organiza la Concejalía de Fomento y Desarrollo con el respaldo de la Diputación Provincial de Huesca y el Gobierno de Aragón, reúne más oferta que en la edición pasada, con 275 vehículos, algunos de los cuales ya han sido adquiridos a los pocos minutos de abrir la feria.

Un ejemplo de la rentabilidad de este certamen, único de su género de la provincia de Huesca, y que reúne a una novena de concesionarios del Alto Aragón.

Turismos, 4 x 4, eléctricos, híbridos, furgonetas industriales, campers, vehículos mini y/o familiares, coches de todas las gamas, de diversas marcas comerciales y a precios asequibles se pueden vern hasta el domingo por la noche en el Recinto Ferial de la Algodonera en Binéfar.

La jornada, con entrada gratuita, se puede visitar de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Además, se complementa con una exposición de vehículos históricos.

El domingo por la mañana, en colaboración con Monzón Classic Club, a partir de las 10.00 horas tendrá lugar una concentración de vehículos clásicos en la que participarán una treintena de coches con auténticas joyas de coleccionista como el Citröen Tracction de 1952, Citröen DS (Tiburón), Seat 800, Volkswagen Escarabajo, Volkswagen Golf, BMW 1802, Audi 90 y Land Rover Santana 88N de 1970.