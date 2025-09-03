Presentación de la XXXII edición de los cursos de Jaca se centra en África para analizar la seguridad y defensa del futuro - ACADEMIA GENERAL MILITAR

ZARAGOZA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XXXII edición de los cursos de Jaca, organizados por la Academia General Militar (AGM) de Zaragoza lleva por título 'Descifrando África: claves para la seguridad y defensa del mañana', en el expertos abordarán diversos aspectos del continente africano relacionados con la situación mundial, los recursos y la inestabilidad, las zonas y motivos de conflicto, las áreas de especial interés para España y el papel del país en el continente.

Tendrá lugar entre los días 15 y 19 de septiembre, en el Palacio de Congresos de Jaca (Huesca), con el objetivo de contribuir a la difusión de la cultura de Defensa, mediante el debate de asuntos de actualidad relacionados con el Ejército de Tierra que sean de interés para estudiantes universitarios y de postgrado, así como para militares y civiles interesados en el tema y su enfoque.

Esta actividad es de carácter gratuito gracias al patrocinio principal del Gobierno de Aragón. Contribuyen también la Fundación Ibercaja, la Fundación Manuel Giménez Abad, la Diputación Provincial de Huesca y el Ayuntamiento de Jaca.

Además, colaboran en su organización otras instituciones aragonesas como la Universidad de Zaragoza, la Institución Fernando El Católico o el Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza, éste último además como patrocinador.

Con el objeto de fomentar la participación, dispone de un número limitado de ayudas a la estancia, dirigidas fundamentalmente a estudiantes universitarios que quieran presentar sus investigaciones y ampliar sus conocimientos en el campo de la seguridad y la defensa.

SESIONES

La primera jornada, el lunes 15, se dedicará a analizar la importancia del continente africano en el marco de la situación geopolítica mundial actual, tratando la presencia de potencias globales en el mismo --China, Rusia, EEUU, entre otros-- así como el papel de la OTAN y la UE en África.

La segunda jornada, el martes 16, reunirá expertos que hablarán sobre recursos africanos --energéticos y minerales, entre otros--, así como sobre elementos de inestabilidad actual en el continente, como son la explosión demográfica e implosión democrática y el terrorismo y el crimen organizado.

El miércoles 17, la jornada central del curso tratará sobre los motivos del conflicto y las zonas asociadas al mismo. El jueves 18 se centrará en las áreas de especial interés para España desde la perspectiva de la seguridad y la defensa: El Magreb, el Sahel y el Golfo de Guinea y el Cuerno de África.

El curso se cerrará el viernes, día 19, dedicando la jornada a analizar el papel presente y futuro de España en el continente africano.

El lunes 15, martes 16, miércoles 17 y el jueves 18, como viene siendo habitual en la programación del curso, se desarrollará un ciclo paralelo, compuesto por una conferencia diaria impartida a partir de las 19.00 horas en las instalaciones del Patio de la Infanta de Ibercaja en Zaragoza.