Zaragoza acogerá la II Kart Royale, una competición urbana que proyectará la ciudad a nuevos públicos

Presentación de la II Kart Royale, una competición urbana que proyectará la ciudad a nuevos públicos, que acogerá Zaragoza en abirl de 2027 - DANI MARCOS

ZARAGOZA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza acogerá, el próximo 24 de abril de 2027, la II Kart Royale, una competición de karts eléctricos que reunirá a ocho escuderías y 24 creadores de contenido en un circuito urbano y que contará con retransmisión en directo a todo el mundo.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el periodista deportivo, Antonio Lobato, han presentado el proyecto en el Ayuntamiento de la capital aragonesa.

La llegada de Kart Royale permitirá a Zaragoza incorporar a su calendario un evento dirigido especialmente a públicos jóvenes y con una importante dimensión digital. La competición será el eje de una jornada que combinará la actividad en el circuito con experiencias para el público y una retransmisión que permitirá seguir el evento desde distintos puntos.

Además, las escuderías, sus protagonistas, entrenamientos, retos y rivalidades irán generando contenidos durante los meses previos a la celebración.

Natalia Chueca ha destacado el potencial de este tipo de acontecimientos para atraer visitantes y ampliar la proyección turística de Zaragoza hacia nuevos públicos.

"Queremos que quienes vengan a disfrutar de Kart Royale descubran también Zaragoza y todo lo que puede ofrecer la ciudad. Es una oportunidad para atraer a un público joven, generar actividad y mostrar nuestra ciudad a miles de personas, tanto a quienes estén aquí ese día como a quienes sigan el evento a través de las pantallas", ha señalado la regidora.

IMPREVISIBLE

Ha incidido también en la repercusión exterior del evento: "Las calles de Zaragoza --ha aventurado-- van a formar parte del espectáculo y eso nos permite enseñar la ciudad desde una perspectiva diferente. La retransmisión y la capacidad de difusión de los creadores de contenido nos abren una ventana a una audiencia joven e internacional que quizá todavía no conoce Zaragoza".

Por su parte, Antonio Lobato, que será uno de los encargados de la retransmisión, ha explicado que "Kart Royale es un espectáculo construido alrededor de los karts. Hay un recorrido, adelantamientos y momentos que nadie puede prever".

El periodista ha señalado que la carrera articula también lo que ocurre entre el público, en la propia ciudad y entre quienes siguen la competición desde sus casas.

OCHO ESCUDERÍAS Y 24 CREADORES DE CONTENIDO

Kart Royale reunirá en Zaragoza a ocho escuderías y 24 creadores de contenido en una competición desarrollada sobre un circuito urbano. El formato busca extender la experiencia más allá de la propia carrera: durante los meses anteriores se irán dando a conocer las escuderías y sus protagonistas, además de los entrenamientos, retos y otros contenidos relacionados con la competición.

Como ha anunciado la alcaldesa, el recorrido circular tiene la salida en avenida de los Pirineos y llevará a los karts por el puente de Santiago, avenida César Augusto, calle de las Murallas Romanas, calle de Salduba, paseo Echegaray y Caballero para volver por el puente de Santiago hasta la avenida Pirineos, donde se ubica la meta.

INTERÉS TURÍSTICO

La competición se retransmitirá en directo en Aragón Play, la plataforma digital de Aragón TV y Aragón Radio, además de en los canales de diferentes creadores de contenido. Los detalles sobre el formato deportivo, las escuderías participantes, el circuito y la información práctica para asistir o seguir el evento se irán dando a conocer progresivamente durante los próximos meses.

La primera edición de Kart Royale se celebró en Granada en 2025 y reunió a más de 25.000 personas en el circuito. Según los datos facilitados por la organización, los contenidos generados alrededor del evento alcanzaron más de 69 millones de impactos y 1,6 millones de interacciones.

Estos antecedentes refuerzan el interés turístico de la cita para Zaragoza, tanto por su capacidad para desplazar público a la ciudad como por la proyección que generan sus protagonistas y la retransmisión digital. El próximo 24 de abril de 2027, las calles de Zaragoza se convertirán así en escenario de la segunda edición de Kart Royale.