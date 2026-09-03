Zaragoza activa este viernes la alerta amarilla del Plan Municipal de Emergencias por ola de calor

Archivo - Termómetro con 41º en Plaza de Basilio Paraíso, Zaragoza - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza activará la alerta amarilla del Plan Municipal de Emergencias por ola de calor este viernes, 4 de septiembre, a las 08.00 horas, ante las altas temperaturas que se esperan en la ciudad y mantenerlo hasta el lunes 7 de septiembre a las 08.00 horas, aunque, como es habitual, se modulará según el pronóstico que se vaya confirmando para las siguientes jornadas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el termómetro alcanzará en lo que quedará de semana máximas de 40º grados centígrados y mínimas de 22º.

REFUGIOS CLIMÁTICOS

Entre las medidas adoptadas para estos casos, se reduce el precio de la entrada individual de las cuatro piscinas municipales, que todavía están abiertas, siempre que se adquiera en taquilla. El coste pasará de 4 euros a 2,5 euros en caso de los adultos; de 2,70 a 2 euros para menores de edad; y de 2,60 a 2 euros para mayores de 65 años y pensionistas.

Además, el Ayuntamiento de Zaragoza dispone de una red municipal de refugios climáticos a disposición de la población más sensible donde cobijarse en los momentos de mayor calor que pueda ser, incluso, un riesgo para la salud.

A los centros de convivencia de personas mayores y los centros cívicos de la ciudad se suman, entre otros edificios municipales, la sede de la Oficina de Medio Ambiente en Casa Jiménez.

Asimismo, las Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza son también espacios en los que refugiarse, en sus horarios de apertura, mientras se hace uso de sus diferentes propuestas y actividades. En total, son más de 60 equipamientos municipales, de diferente tipo, que están disponibles en su horario de apertura para que la ciudadanía que lo desee pueda resguardarse del calor.

CAMPAÑA INFORMATIVA Y PERSONAS MAYORES

Como cada año, se ha llevado a cabo una campaña informativa con folletos y en redes sociales, dirigida a toda la población, con consejos y medidas de autoprotección frente al calor.

Por otro lado, el Área de Políticas Sociales contactará con las personas mayores más vulnerables que son usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio y de Teleasistencia, para trasladarles las recomendaciones básicas de cuidado de la salud frente al calor.

Los centros de convivencia para mayores actuarán, una vez más, como refugios climáticos donde protegerse del calor. La hidratación es una de las claves de autoprotección en períodos de altas temperaturas.

El Servicio de Infraestructura Verde ha reforzado en los últimos años la red de agua pública y elementos de confort climático con especial foco en la llegada de las altas temperaturas de verano.

Como novedad, se han puesto en marcha tres dispensadores de agua fresca en el Balcón de San Lázaro, el Frente Fluvial y el Parque Grande José Antonio Labordeta, que se suman a un amplio número de actuaciones acometidas desde 2024 para facilitar la hidratación, el juego y el descanso a la sombra en el espacio público.

Los nuevos dispensadores, fabricados en acero inoxidable, tienen capacidad de refrigeración de 45 litros a la hora (9 litros en continuo), con temperatura de salida regulable entre 7 y 14ºC.

Además, están plenamente adaptados para niños y personas con movilidad reducida, y nacen con una vocación doble: ofrecer agua de calidad y reducir la huella de carbono asociada a los envases de un solo uso e incorporan sistemas antivandálicos.

Este impulso se apoya en el estudio sobre la ubicación y distribución de fuentes de boca realizado en 2024, que ha permitido inventariar y caracterizar las 697 fuentes municipales --aproximadamente el 75% en vía pública y el 25% en parques y jardines--, incluyendo tomas de potable y saneamiento, tipologías, estado y necesidades.

Fruto de ese diagnóstico, se han ejecutado nuevas fuentes de boca en barrios con déficit detectado. En 2024, el distrito de Las Fuentes incorpora siete nuevas unidades en plaza Santa Rosa de Lima, plaza Monasterio San Vitorián, plaza Nuestra Señora del Portal, Florentino Ballesteros, Monasterio de la Rábida, Monasterio de Guadalupe y plaza de la Convivencia.

En 2025, Valdespartera suma ocho fuentes más, fruto de una larga reivindicación vecinal, en plaza de la Bámbola, plaza Cantor de Jazz, plaza Edad de Oro, glorieta de la Sabina, plaza del Hombre Invisible, plaza Mary Poppins, plaza Señora Miniver y plaza Nanuk el Esquimal.

PULVERIZADORES DE AGUA Y REMOJACHICOS

Más allá del agua de consumo directo, la ciudad ha ampliado los puntos de refresco para mitigar los efectos de las olas de calor y crear microespacios de confort.

Tras la primera instalación en 2024 en la calle Duquesa Villahermosa, en 2025 se ejecutan cuatro más en plaza Albada, plaza Donante de Órganos, Andador Luis Puntes y Bulevar Corredor Verde. Estos elementos, que ya funcionan, complementan la red de fuentes y sirven como refugios puntuales en jornadas de altas temperaturas.

El componente lúdico y familiar también ha avanzado con la incorporación de juegos infantiles de agua. En 2024, a solicitud vecinal, se instala un "Remojachicos" en el Parque de la Tolerancia (Actur), y en 2025 se suma una nueva actuación en la plaza Bámbola, de Valdespartera, aportando opciones de juego y refresco seguro para la infancia durante los meses más calurosos.

Todas estas actuaciones se enmarcan en el Plan de Adaptación al Cambio Climático de la Ciudad y se coordinan dentro del Plan Municipal de Protección Civil por olas de calor.

Toda la información relativa a altas temperaturas se ha actualizado en un portal en la web municipal, donde se pueden descargar consejos, conocer la ubicación y horarios de los refugios climáticos, el mapa de fuentes de agua potable de la ciudad o el visor de sombras. Diferentes herramientas con las que la ciudadanía pueda adoptar medidas para protegerse de forma más adecuada del calor.

EXTREMAR MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

El consistorio recuerda a la ciudadanía que extremen las medidas de precaución para evitar problemas de salud ante las altas temperaturas.

Aunque todas las personas pueden sufrir trastornos ante el exceso del calor, las personas mayores de 65 años, los menores de cinco años, especialmente los bebés, y aquellas que realicen una actividad que requiera mucho esfuerzo físico presentan un mayor riesgo y, por tanto, deben estar especialmente protegidas.

Por ello, desde la Oficina del Mayor, desde los servicios sociales comunitarios y desde el servicio de teleasistencia municipal se va a informar a los usuarios de todas las recomendaciones, mediante carcelería, folletos y atención personalizada.

Por otro lado, el albergue municipal tomará medidas para garantizar el alojamiento y la correcta hidratación de los usuarios, y les trasladará las oportunas recomendaciones para evitar riesgos.

Los voluntarios de Protección Civil vigilarán los espacios abiertos y las zonas verdes para atender incidencias y recordar a los vecinos/as los cuidados personales, y se activarán las fuentes para que los ciudadanos puedan refrescarse.