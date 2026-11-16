Zaragoza Art Fair-ZAF cierra su primera edición con más de 12.000 asistentes y ventas en las galerías participantes - DANI MARCOS

ZARAGOZA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La primera edición de ZAF-Zaragoza Art Fair ha cerrado sus puertas con más de 12.000 asistentes durante los cuatro días de celebración y ventas en todas las galerías participantes.

La feria, desarrollada del 12 al 15 de noviembre en el Centro de Historias, el Palacio de Montemuzo y el Torreón Fortea, ha reunido en Zaragoza a galerías, artistas, coleccionistas, profesionales y público en torno al arte contemporáneo.

La respuesta de zaragozanos y visitantes llegados desde diferentes puntos del país ha superado las previsiones iniciales de la organización. La afluencia se mantuvo incluso durante las jornadas marcadas por la lluvia y en determinados momentos se produjeron esperas de unos minutos para acceder a las distintas sedes.

ZAF ha permitido acercar el arte contemporáneo a nuevos públicos y, al mismo tiempo, incorporar tres espacios culturales municipales del Casco Histórico a un recorrido artístico que ha conectado creación, coleccionismo y patrimonio.

La celebración de esta primera edición supone además un primer paso en el objetivo de incorporar Zaragoza progresivamente al circuito nacional e internacional de ferias de arte contemporáneo.

VENTAS EN TODAS LAS GALERÍAS Y NUEVAS OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR

Uno de los datos destacados del balance de esta primera edición ha sido su actividad comercial. Todas las galerías participantes han registrado ventas, reflejando el interés del público por la adquisición de obra y generando nuevas oportunidades para artistas y galeristas.

Durante los cuatro días, la feria ha propiciado además encuentros entre profesionales, coleccionistas y nuevos compradores, favoreciendo el descubrimiento de artistas y la creación de nuevos contactos dentro del mercado del arte contemporáneo.

Este resultado enlaza con algunos de los principales objetivos con los que nació ZAF: contribuir al desarrollo del coleccionismo, apoyar la actividad de galerías y artistas y facilitar el encuentro de la creación contemporánea con la ciudadanía.

ARTE, COMPROMISO SOCIAL Y RECONOCIMIENTO AL TALENTO

La primera edición ha incorporado también diferentes premios de adquisición, obra social y categoría profesional, destinados a reconocer el trabajo artístico y vincular la actividad de la feria con distintas iniciativas sociales.

En el apartado de obra social, Fundación Ibercaja realizó una donación a la Asociación Española Contra el Cáncer y entregó un premio de adquisición a Aurora Vigil-Escalera.

Por su parte, Fundación Sesé realizó una donación a Yo También Pinto y concedió el premio de obra social a Galería BAT.

Dentro de la categoría profesional, José Luis Mercadal entregó el premio a Galería 3 Punts; Devesa Law, representada por David Devesa, reconoció a Nuno Sacramento y Lucha de Gigantes; y TDT Energy distinguió a Galería Lavio y María Bernardeau, esta última como artista más joven de la primera edición de ZAF.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL Y PATROCINADORES

El Ayuntamiento de Zaragoza ha respaldado esta primera edición de ZAF y ha puesto a disposición del proyecto tres espacios culturales municipales del Casco Histórico, contribuyendo a incorporar una nueva cita vinculada al arte contemporáneo a la programación cultural de la ciudad.

La organización ha agradecido igualmente el apoyo de las empresas y entidades que han participado en esta primera edición: Uber, Global Partner de ZAF; Grupo Henneo; Fundación Ibercaja; Fundación Sesé; Mercadal; Devesa Law; ROTO Zaragoza; TDT Energy; Automóviles Sánchez-Maserati; Renfe; Hotel Avenida y Bodegas Borsao.

ZAF ha trasladado también su agradecimiento a los colaboradores, entidades, profesionales, galerías y artistas participantes, así como al equipo encargado del desarrollo de la feria.

ZAF CONTINUARÁ CON ACTIVIDADES DURANTE LOS PRÓXIMOS MESES

La actividad vinculada a ZAF continuará más allá de los cuatro días de feria. La organización prevé desarrollar durante los próximos meses planes culturales, actividades y encuentros relacionados con el arte, con el objetivo de mantener la conexión entre artistas, galerías, coleccionistas y público hasta la próxima edición.

Además, próximamente se pondrá en marcha en la página web de ZAF "Galería ZAF", un espacio online en el que podrán descubrirse y adquirirse obras que despertaron interés durante la feria y que continúan disponibles. La iniciativa pretende prolongar la actividad generada durante estos días y facilitar el contacto entre las galerías participantes y potenciales nuevos coleccionistas.