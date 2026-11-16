Zaragoza atiende a 795 mujeres víctimas de violencia machista e insta a "no pasar de largo" ante el maltrato

La consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, expone los datos de violencia de género - DANI MARCOS

ZARAGOZA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha atendido en lo que va de año a 795 mujeres víctimas de violencia machista a las que presta atención social y psicológica para ayudarles a recuperar una vida autónoma y libre de violencias. De esta cifra total, 457 son casos nuevos que han llegado este año a la Casa de la Mujer en busca de apoyo para salir de una situación de maltrato.

La consejería municipal de Políticas Sociales dirigida por Marian Orós cuenta, además, con una red de alojamiento temporal para estas mujeres y sus hijos, compuesta por la Casa de Acogida, los pisos tutelados, las viviendas de emergencia de alquiler social de las que dispone y los pisos del convenio con 'Acisjf In Via'. En total, se han alojado a un total de 28 mujeres y 25 menores.

El Ayuntamiento dispone de una nueva línea de ayudas económicas dirigidas al pago del alquiler o la hipoteca de la vivienda de víctimas de violencia de género y que se han mantenido desde entonces. El presupuesto de este año se ha incrementado en 80.000 euros hasta los 240.000 euros frente a los 160.000 del año anterior.

Hasta ahora se han recibido 163 solicitudes, ahora en proceso de tramitación, frente a las 131 del año anterior. La cuantía de la ayuda, que se efectúa en pago único, es de 3.000 euros.

La consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, también concejal de Igualdad, ha aportado estos datos en rueda de prensa con motivo de la campaña del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 25-N, con la que Zaragoza se suma a las iniciativas de erradicación de violencia machista que se celebra en todo el mundo.

La campaña se puede ver desde este martes en las calles de la ciudad, en 42 mupis y en 150 vinilos en los autobuses, animando a la ciudadanía a no mirar para otro lado.

Con el lema habitual de 'Zaragoza contra las violencias machistas' y 'Ni una menos', la campaña incorpora el mensaje 'ante el maltrato no pases de largo', con el que el Ayuntamiento busca interpelar a toda la sociedad.

La gráfica muestra a una mujer --hay tres versiones, joven, mayor y racializada-- en medio de una multitud que avanza sin detenerse. Su mirada interpela directamente a quien observa la imagen, porque "la violencia machista no ocurre solo en el espacio íntimo, oculto sino que muchas veces se perpetra ante los ojos de vecinos, familiares, amigos, compañeros de clase o de trabajo".

De esta forma, la campaña pone el foco en el entorno de la mujer y recuerda que mirar hacia otro lado también tiene consecuencias. Lo hace con un mensaje claro, como ha recordado Orós: "ante cualquier señal de maltrato, nadie debería pasar de largo".

CIFRAS DE ATENCIÓN

La Casa de la Mujer, desde enero a octubre de 2026, ha atendido 795 mujeres víctimas de violencia de género, de las cuales 457 son casos nuevos. El Ayuntamiento ofrece a estas mujeres atención social y apoyo psicológico, además de refuerzo educativo tanto a las mujeres como a sus hijos, proporcionándole pautas para un desarrollo socioafectivo adecuado. En total, la Casa de la Mujer ha prestado atención psicológica a 492 mujeres (204 casos nuevos) y 12 menores (5 nuevos).

Además, se ha ofrecido atención educativa a 128 mujeres (88 casos nuevos) y 178 menores (129 nuevos) y, en colaboración con Zaragoza Dinámica, existe también un servicio especializado de orientación laboral para mejorar su autonomía y habilidades para el empleo. Con este recurso, se ha atendido a 117 mujeres. Para dar una cobertura integral y apoyar a la víctima en todas las facetas, se ofrece una asesoría jurídica para resolver dudas de esta materia.

En total, este año se han atendido 381 consultas. Además, un total de 34 mujeres han tenido este año el dispositivo móvil Atenpro que emite una señal de ayuda y la localización en caso de emergencia durante las 24 horas los 365 días del año. Actualmente, cuentan con este sistema 14 usuarias.

Al mismo tiempo, en el marco del Pacto de Estado, se han reforzado los servicios municipales de atención e información a las víctimas con la incorporación de nuevos profesionales, y se han realizado proyectos de sensibilización y prevención de cualquier forma de violencia contra las mujeres.

ACTO INSTITUCIONAL EL 25 DE NOVIEMBRE Y COLOCACIÓN DE LA PANCARTA

El salón de recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza acogerá como todos los años el acto institucional en homenaje a las víctimas de violencia contra la mujer, con un especial recuerdo a las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas durante este año.

Será el miércoles 25 de noviembre por la mañana, y contará con la presencia de representantes de otras instituciones, los grupos municipales y responsables de los servicios municipales, así como las asociaciones de víctimas y entidades del Consejo Sectorial de Igualdad.

Ese día se colocará también la pancarta conmemorativa en el balcón principal del Consistorio y las fuentes de la ciudad se iluminarán de color violeta.

PROGRAMACIÓN

El 19 de noviembre se celebrará en la Casa de la Mujer la jornada formativa para profesionales 'Violencia machista: marco común, detección y acompañamiento no revictimizante', en colaboración con la Cátedra de Políticas Sociales de la Universidad de Zaragoza, que busca la apuesta municipal por la formación continua de quienes intervienen en estas situaciones de violencia.

Los lunes 16 y 23 de noviembre, el Salón de Actos de la Casa de la Mujer acogerá, de la mano de PSIARE, el teatro foro '¿Esto es amor? ¡Decídelo tú!', dirigido a alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos.

Tras presenciar una escena de conflicto, los jóvenes pueden detener la acción, subir al escenario y proponer alternativas para transformarla.

Una metodología participativa que permite ensayar respuestas ante situaciones de control en las relaciones de pareja y desmontar los mitos del amor romántico. Se realizarán dos sesiones cada día, de 09.00 a 11.00 horas y de 11.30 a 13.30 horas, con inscripción previa en 'www.zaragoza.es/mujer'.

La poesía y el arte como espacio de denuncia y memoria frente a la violencia forma parte también de la programación con el ciclo 'Mujeres de verso en pecho', que incluye un taller de escritura creativa el viernes 20 de noviembre a las 18.00 horas con inscripción previa, y un recital colectivo el viernes 27 de noviembre, a la misma hora, y esta vez, con entrada libre hasta completar aforo en el salón de actos de la Casa de al Mujer.

EXPOSICIÓN 'DEVENIR', DE GEMA RUPÉREZ

El jueves 19 de noviembre, a las 19.00 horas, la Sala Juana Francés de la Casa de la Mujer inaugura 'Devenir', de la artista plástica y visual Gema Rupérez, con la colaboración del Centro de Diseño de Moda Hacer Creativo.

Este año el Ayuntamiento de Zaragoza estrena una nueva actividad educativa llamada 'Conectar no es invadir' que muestra, de una forma didáctica que el control, el acoso y la presión en el entorno digital es una puerta de entrada a la violencia machista.

Este material traslada esa reflexión con un lenguaje cercano que muchas chicas reconocen en su día a día. La actividad, impartida por AMALTEA, conecta con la línea de trabajo de la campaña municipal #NoEsNo de 2025, dedicada al consentimiento en las aplicaciones de citas y las redes sociales.

Se desarrolla mediante talleres dirigidos a alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos y para el curso 2026- 2027 se realizarán siete sesiones con la participación de 350 alumnas y alumnos.

Por otro lado, el Servicio de Igualdad oferta actividades educativas durante todo el año sobre prevención de la violencia machista, como el taller 'Amor no es control' que cuenta con una guía didáctica para el profesorado.

Para este curso hay previstas 26 sesiones y la asistencia de 548 alumnos. Además, se ofrece también el taller 'Palabras intervenidas' en el que está previsto que participen 511 escolares.