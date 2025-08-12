Zaragoza aumenta su plantilla de Bomberos: 71 nuevos agentes en septiembre

El alcalde accidental, Alfonso Mendoza, y la concejala de Educación, Mayor y Barrios Rurales, Paloma Espinosa, visitan el Parque de Bomberos de Valle de Broto. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Un total de 71 nuevos bomberos se incorporarán el próximo mes de septiembre al cuerpo municipal, tras un largo proceso de oposición, para reforzar el operativo de emergencias y seguridad del Ayuntamiento de Zaragoza.

Estas incorporaciones permitirán cubrir el 98% de la plantilla, después de haber experimentado un incremento de casi un 20% en los últimos años, ha informado el Consistorio zaragozano.

La protección civil y hacer de Zaragoza una "ciudad más segura" ha sido, desde el primer momento, una "prioridad indiscutible" para este Gobierno municipal, que ha trabajado para cubrir todas las plazas, en las Ofertas de Empleo Público aprobadas estos años, ha indicado el alcalde accidental, Alfonso Mendoza.

"Los Bomberos de Zaragoza son el servicio mejor valorado por los vecinos en cada barómetro municipal y no es para menos, porque con su profesionalidad y rapidez atienden todas las emergencias, evitando que haya consecuencias mayores", ha indicado Mendoza.

En total, se presentaron 1.212 aspirantes --1.132 hombres y 80 mujeres-- para 71 plazas, y de ellos 67 hombres y 4 mujeres han superado con éxito el proceso, que ha consistido en la realización de tres ejercicios, tanto teóricos como prácticos.

El pasado 29 de marzo, se realizaron la primera y segunda prueba, ambas teóricas sobre normativa y el callejero, además de un test psicotécnico, al que se presentaron 762 opositores de los aspirantes que registraron su instancia, entre ellos 50 mujeres.

El tercer ejercicio consistió en cuatro pruebas físicas, que incluían natación, atletismo, agilidad y trabajo en incendios de piso, altura y en espacios confinados, que supuso el final del proceso el 2 de julio.

FORMACIÓN EN LA ESCUELA DE BOMBEROS

Una vez superados los exámenes, las personas que han conseguido plaza se incorporarán en prácticas a mediados de septiembre y comenzarán un curso de formación en la Escuela de Bomberos en La Cartuja, que cuenta con todos los medios necesarios para realizar prácticas con fuego real, para que en 2026 puedan formar parte del cuerpo de forma plenamente operativa.

La aprobación de este curso de formación es un requisito imprescindible para ingresar como funcionarios de carrera en el Cuerpo Municipal de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza.

Actualmente, y a falta de que se incorporen los nuevos efectivos, más de 570 personas conforman el Servicio de Extinción y Prevención de Incendios, entre bomberos y médicos y personal sanitario.

El número de efectivos de este cuerpo ha aumentado desde 2019, cuando contaban con 450 empleados públicos.