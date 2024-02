Zaragoza autoriza a Yego para realizar una prueba piloto de sus motos eléctricas compartidas desde este viernes

ZARAGOZA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza acogerá a partir de este viernes, 1 de marzo, una prueba piloto de motos eléctricas compartidas en la ciudad. El Ayuntamiento de la ciudad ha autorizado a la empresa Yego para desplegar en principio hasta 200 vehículos a lo largo de los próximos 3 años.

La autorización limita las tarifas de uso por minuto y exige a la empresa compartir distintos datos e informes de uso que permitirán al Ayuntamiento conocer la demanda real de este tipo de servicio en nuestra ciudad.

En 2021 se realiza una licitación que fue ganada por dos operadores --Reby y Cabify-- que finalmente y por diversos motivos, dejaron de prestar el servicio.

Hace unos meses, la empresa Yego muestra su interés por implantar su servicio en Zaragoza, actividad que ha sido autorizada cumpliendo, lógicamente, distintas condiciones y obligaciones.

SOSTENIBLE

Zaragoza, ciudad sostenible y abierta a la tecnología Tal y como ha explicado la consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, "estamos siempre abiertos a ampliar y mejorar, de manera ordenada, los medios de movilidad personal compartida y sostenible en Zaragoza. Por eso son bien recibidas propuestas como las de Yego, que nos permitirán no sólo ofrecer este servicio a un precio asequible sino, además, conocer de manera objetiva la demanda real de un servicio de motos compartidas en estos momentos y sus posibilidades futuras".

Gaudes ha recordado que "Zaragoza está posicionada como una ciudad escenario de todo tipo de avances en materia de movilidad y otros aspectos relacionados. Hemos acogido test de robots de reparto, de autobuses autónomos, de sistemas de recarga para vehículos. Sabemos que estamos hablando de futuro, pero es imprescindible que esas nuevas tecnologías sean testadas en un contexto urbano real. Algo parecido --ha concluido-- sucede con estas motos compartidas: sabemos que hay interés ciudadano, pero queremos saber hasta dónde es posible seguir avanzando en este ámbito".

Por su parte, el CEO de Yego, Benjamin Viguier, ha explicado que "estamos encantados de apoyar a Zaragoza y a sus ciudadanos en su gran compromiso por la movilidad sostenible de la ciudad. La confianza depositada en nosotros por Zaragoza y todas las ciudades en las que estamos presentes es una oportunidad para Yego para seguir demostrando nuestro saber hacer y nuestra capacidad para ofrecer nuestro servicio en diferentes ciudades y áreas metropolitanas europeas".

En la actualidad, Yego ofrece este tipo de servicio en otras ocho ciudades y áreas metropolitanas: Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga, en España; y París, Burdeos, Toulouse y Niza, en Francia.

La autorización de este servicio a Yego no es excluyente para que puedan realizarse, de manera paralela, test de otras empresas de otros tipos distintos de vehículos de movilidad personal compartida. Este permiso se puede revocar si la empresa en cuestión no cumple con las condiciones dadas en la autorización municipal, aunque también se contempla su renuncia si la demanda del servicio no cumple las expectativas mínimas previstas.

HASTA 200 MOTOS, CON DOS CASCOS CADA UNA

A partir del viernes, Yego pondrá a disposición 150 vehículos iniciales, con posibilidad de ampliación hasta 200 si crece la demanda por parte de los ciudadanos de Zaragoza.

El uso de estos vehículos se realizará a través de una app móvil disponible en IOS y Android por 0,31 euros por minuto --el precio máximo está limitado por el Ayuntamiento a 0,32 euros por minuto--, poniendo a disposición descuentos en caso de adquirir packs de minutos o Planes, que pueden reducir el precio hasta los 0,21€ por minuto.

Para el lanzamiento, los nuevos usuarios podrán beneficiarse en Zaragoza de un descuento de 15 minutos gratis con el código HOLAZARAGOZA, válido del 1 al 31 de marzo.

DISTRITOS

El servicio estará disponible 24 horas y cubrirá todos los distritos urbanos de Zaragoza -Actur-Rey Fernando, Casablanca, Casco Histórico Centro, Delicias, El Arrabal, La Almozara, Las Fuentes, Miralbueno, Oliver- Valdefierro, San José, Santa Isabel, Sur --incluyendo Arcosur--, Torrero, Universidad- y Juslibol. Cada vehículo dispondrá de 2 cascos y de gorros desechables.

Las motos tienen limitada su velocidad a 50 kilómetros por hora y cumplen con la homologación técnica necesaria para su uso urbano. Para conducirlas será obligatorio disponer como mínimo de permiso de la clase AM, o los de clase A1, B o superiores.

La empresa tiene contratada una póliza de seguro que cubre daños derivados de la explotación, tanto para los usuarios de las motos como para otros usuarios de la vía pública y terceros en general, según los términos y condiciones del servicio.

Entre otras obligaciones suscritas en la autorización otorgada por el Ayuntamiento figura el hecho de que la empresa tendrá contratada en todo o en parte energía de origen cien por cien renovable tanto para recarga de las motos como para resto de sus operaciones de mantenimiento.

Los servicios técnicos municipales tendrán acceso al sistema de gestión, para poder disponer de datos y poder contar con estadísticas e históricos de uso. De hecho, la empresa deberá presentar informes trimestrales con indicadores tales como número de usuarios mensuales, usos diarios, matrices de origen y destino, sanciones, incidencias, recargas, tiempo medio de uso, etcétera.

COMPROMISOS

Esta empresa es pionera en Europa en el ámbito de las motos eléctricas compartidas. YEGO nace en Barcelona en 2016 y cuenta con más de 700.000 usuarios y 15 millones de trayectos en las ciudades en las que está presente.

Además, la empresa ha apuntado las características del servicio que prestará en Zaragoza como es la garantía de respeto por el espacio público, luchando contra el mal estacionamiento.

Así, para completar su trayecto, los usuarios deben hacer una foto de final de trayecto para demostrar que han dejado su motocicleta en un lugar permitido. Las fotos son comprobadas por su propio personal interno, sin recurrir a la inteligencia artificial.

El estacionamiento incorrecto puede acarrear penalizaciones e incluso la exclusión permanente del usuario. De hecho, su tecnología le ha permitido lograr hasta un 98% de aparcamientos correctos en París.

Otra característica es la seguridad de los usuarios y ciudadanos. Así, para hacer frente a situaciones de vandalismo, los vehículos disponen de tecnologías propias, como por ejemplo los sistemas de detección de cascos en el baúl para garantizar la disponibilidad de los mismos en todo momento, o sistemas de alertas instantáneos en caso de detectar movimientos o caídas.

El compromiso social y alcance universal busca responder a la necesidad de un transporte urbano accesible al mayor número de personas posible, incluyendo facilidades específicas para los colectivos más vulnerables.

Además, según la ciudad, cuenta con hasta un 42% de mujeres usuarias, una proporción significativamente mayor que la de otros operadores, según un estudio realizado por París en mayo de 2022.

YEGO se compromete a mejorar la paridad entre los usuarios de sus vehículos, por lo que está tomando medidas para concienciar y atraer a las mujeres a este medio de transporte.