Zaragoza y Belchite acogen un seminario internacional sobre memoria, patrimonio y turismo

Archivo - Imagen del pueblo viejo de Belchite. - AYUNTAMIENTO DE BELCHITE - Archivo

ZARAGOZA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El III Seminario Internacional 'Lugares de memoria y turismo: usos y disputas en la gestión del patrimonio del pasado reciente' reunirá los días 14 y 15 de octubre a investigadores, profesionales y especialistas de distintos países para debatir sobre cómo conservar, interpretar y abrir al público espacios vinculados a pasados conflictivos.

¿Qué ocurre cuando los lugares que conservan las huellas de un pasado conflictivo se convierten también en espacios de patrimonio y turismo? ¿Cómo deben conservarse e interpretarse estos lugares? ¿Qué papel pueden desempeñar en la educación y en la transmisión de la memoria? ¿Y cómo incorporar nuevas miradas y públicos sin perder de vista la complejidad de los acontecimientos que representan? Estas son algunas de las cuestiones que abordará.

Organizado por el Observatorio Europeo de Memorias (EUROM) de la Fundación Solidaridad UB, el Museo de la Paz de Gernika y la Diputación de Zaragoza, el encuentro reunirá a investigadores, profesionales de la memoria, responsables de iniciativas patrimoniales y especialistas procedentes de distintos contextos europeos e internacionales.

Durante dos jornadas, el seminario combinará debate académico, experiencias profesionales y aproximaciones prácticas para analizar los retos que plantea la transformación de lugares asociados a pasados conflictivos en espacios de patrimonio, memoria y turismo. Entre los temas que se abordarán figuran la conservación y resignificación de restos históricos, los procesos de patrimonialización y musealización, las experiencias de los visitantes, el potencial educativo de estos espacios y las iniciativas territoriales que buscan hacer visibles estos lugares y favorecer su conocimiento y apropiación social.

DE ITALIA Y CHIPRE A ZARAGOZA

La primera jornada, que tendrá lugar el miércoles 14 de octubre en la antigua Sala de Plenos de la Diputación Provincial de Zaragoza, contará con una conferencia inaugural del historiador Stéphane Michonneau (Université Paris-Est Créteil) sobre Belchite como lugar de memorias. El programa incorpora asimismo una importante dimensión internacional.

Investigadores de Italia, Chipre y Chile presentarán diferentes experiencias sobre la gestión de lugares vinculados a memorias conflictivas, desde los restos fascistas de Predappio y los espacios de memoria en contextos divididos de Chipre hasta los desafíos actuales del turismo de memoria en Chile.

El seminario abordará también diversas experiencias desarrolladas en España: el antiguo campo de concentración de Miranda de Ebro, los viajes educativos a Mauthausen, el cementerio civil de La Barranca, la antigua prisión de Sort y distintas iniciativas vinculadas al patrimonio del exilio republicano y a la recuperación de espacios y recorridos de memoria.

La jornada se cerrará con un panel dedicado a iniciativas de patrimonialización memorial de carácter territorial, moderado por Iratxe Momoitio, directora del Museo de la Paz de Gernika, que contará con la participación de Diego Gaspar Celaya, de la Universidad de Zaragoza, quien presentará el proyecto europeo RECURUT sobre memoria e historia transpirenaica, y de Jesús Alonso Carballés, de la Université Bordeaux Montaigne, quien expondrá el proyecto TRACES, centrado en la identificación y valorización del patrimonio del exilio en la región francesa de Nueva Aquitania.

Belchite, un lugar de memoria como punto de partida

La segunda jornada trasladará el debate al territorio. El jueves 15 de octubre, los participantes se desplazarán desde Zaragoza hasta Belchite para realizar una visita al Pueblo Viejo, uno de los espacios más significativos para abordar las relaciones entre conflicto, memoria, patrimonio y turismo.

La visita permitirá observar directamente las posibilidades y dificultades que plantea la gestión de un lugar marcado por la destrucción de la Guerra Civil y convertido con el tiempo en un espacio de memoria y visita pública.

A las 16.00 horas, el seminario concluirá con el panel 'Los Belchites: pasado, presente y posibles futuros', un diálogo abierto entre ponentes, especialistas invitados y público sobre las cuestiones planteadas durante las jornadas y sus implicaciones para el caso de Belchite. La sesión estará moderada por Jordi Guixé, director del European Observatory on Memories.

"Trabajar con lugares de memoria significa enfrentarse a espacios donde el pasado continúa inscrito en el territorio. Belchite permite plantear de manera especialmente clara preguntas sobre conservación, interpretación, usos, turismo y transmisión de la memoria", señala Guixé.

El seminario propone así poner en diálogo el caso de Belchite con experiencias de otros territorios, evitando aproximaciones únicas y favoreciendo una reflexión plural sobre cómo las sociedades contemporáneas se relacionan con los vestigios materiales de su pasado reciente. La participación en el seminario es gratuita, previa inscripción.