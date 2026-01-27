Zaragoza bonificará los abonos de transporte para personas con discapacidad igual o superior al 33%

El Ayuntamiento bonificará los abonos de transporte para personas con discapacidad igual o superior al 33% - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza introducirá, en las próximas semanas, una nueva bonificación en el transporte público dirigida a las personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33 por ciento. Esta medida se aplicará en los abonos 30, 90 y 365, equiparando la tarifa a la ya bonificada para familias numerosas.

En la actualidad, estos abonos cuentan con un descuento del 40 por ciento, similar al que tienen el resto de títulos con tarjeta multiviaje, resultado de la suma de las ayudas municipales y del Gobierno de España, a la que se añade una mejora de entre el 8 y el 15 por ciento en el precio de los abonos para personas con discapacidad respecto a las tarifas vigentes. Así, el abono mensual quedará en 26,70 euros; el trimestral en 64,65 euros; y el anual en 223,25 euros.

La alcaldesa Natalia Chueca ha explicado que esta medida "se suma a las diferentes iniciativas puestas en marcha por este Gobierno en relación a las personas con discapacidad, en nuestro objetivo de hacer de Zaragoza una ciudad cada vez más accesible y amable, la Zaragoza que ha merecido el título de Capital Europea de la Accesibilidad".

Precisamente, con el objetivo de celebrar este premio, el Ayuntamiento ha organizado un evento festivo al que han asistido representantes institucionales, entidades sociales y organizaciones que trabajan de forma activa en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, así como de las personas mayores y al que ha asistido también la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós.

Aunque las tarifas del transporte urbano están entre las más asequibles de España, "teníamos entre nuestras prioridades el apoyo a este colectivo, con el que también trabajamos estrechamente a través del servicio de Taxi Accesible o mejorando la señalización de absolutamente todas las reservas de estacionamiento existentes en Zaragoza, entre otras iniciativas", ha citado la alcaldesa.

Las personas interesadas, alrededor de 3.500, podrán solicitar estos abonos presentando su tarjeta de discapacidad nacional o europea o una resolución con el grado de discapacidad reconocido, expedido por el órgano competente en la materia, así como una fotografía actual de carné.

OTRAS MEJORAS

Natalia Chueca también ha hecho referencia a otra mejora en fase de implantación y que, progresivamente, llegará a todos los autobuses urbanos de la ciudad, y que es la instalación de validadoras en la puerta central de los vehículos.

Ya hay 22 validadoras instaladas, que se pueden utilizar en caso necesario --con tarjetas y abonos físicos-- por las personas en silla de ruedas o con carritos de bebé que, al acceder, no puedan acercarse fácilmente para validar en la parte delantera, ha comentado.

ZARAGOZA, CAPITAL EUROPEA DE LA ACCESIBILIDAD 2026

Zaragoza ha celebrado su nombramiento como Capital Europea de la Accesibilidad 2026, un galardón otorgado por la Comisión Europea que sitúa a la ciudad como referente internacional en accesibilidad universal e inclusión de las personas con discapacidad.

"Zaragoza es un ejemplo para Europa", ha declarado la alcaldesa, quien ha explicado que este premio no es un punto final, sino un impulso para seguir avanzando en las políticas de accesibilidad universal. Ha mencionado algunos hitos importantes ya impulsados por el Ayuntamiento de Zaragoza, además de la bonificación del transporte para personas con discapacidad, como la incorporación de pictogramas en pasos de cebra para reforzar la seguridad vial o la inclusión de un tramo de recorrido accesible para familias y niños con TEA en la Cabalgata de Reyes.

"Son algunos ejemplos de que no nos vamos a quedar donde estamos. Y, con todos vosotros, seguiremos avanzando", ha concluido.

A continuación, el presidente de CERMI-Aragón, Jesús Carlos Laiglesia, ha elogiado la colaboración entre las administraciones públicas y el movimiento asociativo, así como el papel fundamental de las entidades sociales en la construcción de una ciudad accesible.

El acto ha incluido el monólogo 'Doscapacitados', que ha aportado una mirada cercana y reivindicativa desde el humor, antes de dar paso a un cóctel de celebración amenizado por Sopelana DJ.

Han asistido también miembros de la corporación municipal, Gobierno de Aragón y Justicia de Aragón, así como una amplia representación de entidades de la discapacidad de ámbito autonómico y nacional.

Este premio supone un nuevo hito en el camino que Zaragoza inició en 2023 con la aprobación de la Ordenanza Municipal de Accesibilidad, que ha tenido su continuidad con la Mesa de la Accesibilidad, la Oficina Municipal de Accesibilidad, y el Plan Estratégico de Accesibilidad Universal 2025-2030. Este trabajo sitúa a la ciudad entre las referencias europeas en gobernanza, planificación y ejecución de políticas inclusivas y le hizo merecedora del premio Reina Letizia a accesibilidad en municipios en 2024.

MÁXIMA DISTINCIÓN EUROPEA

El Access City Award reconoce a las ciudades europeas con políticas sólidas, continuadas y ambiciosas en accesibilidad universal. Zaragoza ha sido seleccionada entre 51 candidaturas de todo el continente por sus avances en urbanismo, transporte, vivienda, servicios públicos, comunicación, cultura y participación ciudadana, así como por la incorporación de la accesibilidad como eje transversal de la acción municipal.

Además del reconocimiento, el galardón incluye una dotación económica de 150.000 euros que el Ayuntamiento destinará a seguir impulsando proyectos y actuaciones que refuercen la accesibilidad y la inclusión en la ciudad.

Con este premio, Zaragoza refuerza su liderazgo europeo como ciudad inclusiva con las personas con discapacidad y continuará avanzando en la implementación de su Plan Estratégico de Accesibilidad Universal, con el objetivo de convertir esta política en un pilar estructural de la ciudad presente y futura.