'Zaragoza, Capital Europea de la Accesibilidad 2026', protagonista de cinco millones de cupones de la ONCE este jueves

Presentación del cupón de este jueves, 26 de noviembre. - DANIEL MARCOS

ZARAGOZA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco millones de cupones difundirán este jueves, 26 de noviembre, el título logrado por Zaragoza de 'Capital Europea de la Accesibilidad 2026'.

La consejera municipal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, la delegada ONCE en Aragón, Raquel Pérez, y el presidente del Consejo Territorial ONCE Aragón, José Luis Catalán, han presentado este martes el cupón.

"Zaragoza va a tener en toda España una repercusión de cinco millones de cupones, algo muy importante para darle visibilidad a la ciudad", ha considerado Orós, quien ha agradecido a ONCE su trabajo para la inclusión socio-laboral de las personas con discapacidad visual, que es "muy importante" para que tengan "autonomía y proyectos de vida".

La capital aragonesa ganó el Premio 'Ciudad Accesible 2026', lo que convierte a la ciudad en la 'Capital Europea de la Accesibilidad', un título que ha logrado por sus esfuerzos para hacer que la ciudad sea accesible para las personas con discapacidad, han indicado desde el Ayuntamiento.

Este reconocimiento se concede a los municipios europeos que han demostrado una política sólida, ambiciosa y continuada en materia de accesibilidad. La Comisión Europea ha destacado que la ciudad adopta un enfoque basado en los derechos, fundamentado en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Su infraestructura de accesibilidad se compone de exhaustivas normas municipales de accesibilidad, un plan estratégico claro con objetivos, plazos y presupuesto, y una gobernanza sólida a través de una Oficina de Accesibilidad específica y un Consejo de Accesibilidad formal.

Asimismo, Zaragoza cuenta con una red de tranvías accesible, amplias calles peatonales sin barreras arquitectónicas, iniciativas bancarias y comerciales inclusivas, y sitios web y aplicaciones accesibles que han contribuido a hacer de la ciudad un entorno más accesible e inclusivo para las personas con discapacidad.

Desde 2010, el Premio Ciudad Accesible reconoce a las ciudades que priorizan la accesibilidad. Este año, 51 ciudades candidatas se presentaron al premio. De ellas, 18 fueron preseleccionadas por jurados nacionales. Las cinco ciudades finalistas fueron preseleccionadas por el jurado de la UE.

500.000 EUROS

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.