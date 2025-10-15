Zaragoza celebra el Día Internacional de los Cuidados Paliativos con la película 'Los destellos'

Archivo - La cineasta Pilar Palomero posa en la alfombra roja de la 39º edición de los Premios Goya, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, a 8 de febrero de 2025, en Granada, Andalucía (España). - Arsenio Zurita - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Aragonesa de Cuidados Paliativos (Cusirar) se suma un año más a la conmemoración del Día Internacional de los Cuidados Paliativos bajo el lema 'Cumplir la promesa: acceso universal a los cuidados paliativos' y lo hace en esta ocasión con la proyección de la película 'Los destellos', de la aragonesa Pilar Palomero.

El acto tendrá lugar este jueves, 16 de octubre, a las 17.30 horas, en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de Zaragoza e incluirá un coloquio abierto al público en el que participará la propia Palomero vía 'streaming'.

Participarán también en el coloquio el médico de cuidados paliativos, profesor universitario, actor y escritor, que participa en 'Los destellos', Pablo Iglesias; la actriz, realizadora de documentales y escritora, autora de libros como 'Tópico de cáncer' o 'Las consecuencias', Susana Koska; y el presidente de Curisar y médico de cuidados paliativos, Santiago Trueba.

El objetivo de este encuentro es visibilizar la importancia de los cuidados paliativos como un derecho de todas las personas que afrontan una enfermedad avanzada y su entorno, así como reflexionar sobre la necesidad de garantizar su acceso universal.

Será también una oportunidad para hablar de primera mano con profesionales partícipes en dicha película, profesionales con relación con la atención paliativa y personas relacionadas con la atención paliativa, así como de debatir sobre la situación de los cuidados paliativos en Aragón.

Cusirar invita a estudiantes, profesionales, pacientes y a toda la ciudadanía interesada a participar en esta jornada de reflexión y diálogo en torno al acompañamiento, la dignidad y la atención integral en las últimas etapas de la vida.