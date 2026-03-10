El ciclo Dum Dum Jazz ofrece seis conciertos en marzo con artistas locales emergentes a precios populares

1067668.1.260.149.20260310144012 Presentación de la V edición del Festival Dum Dum Jazz de Zaragoza, con el contrabajista montisonense, Javier Callén - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de música Dum Dum Jazz ofrece seis conciertos este mes de marzo en el que se podrá escuchar a músicos aragoneses emergentes y otros de referencia internacional, a precios populares para que sea accesible a todo tipo de públicos.

Esta V edición, al igual que las anteriores, tendrá lugar en el centro cívico Universidad, en la calle Violante de Hungría, donde se recrea una sala típica de jazz ambientada en el origen afroamericano de esta música para escuchar sentado y con servicio de mesas para 120 personas.

Las entradas están a la venta en 'aragontickets.com' de forma anticipada a un precio de 15 euros y también se pueden adquirir abonos por 60 euros para todo el ciclo y otro de fin de semana por 35 euros.

Asimismo, las localidades se podrán comprar una hora antes de cada concierto en el propio centro cívico Universidad al precio de 18 euros. Otra opción es adquirirlas en la librería Antígona, que se estrena como entidad colaboradora de esta iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza.

Las jefa de planificación cultural de los centros cívicos de Zaragoza, Marimar Delgado; y la responsable de programaciones además de directora del centro cívico Universidad, Susana Gil, han presentado esta V edición de Dum Dum Jazz.

Marimar Delgado ha destacado la importancia de este programa desde el punto de vista de las artes escénicas y la accesibilidad de los centros cívicos porque se acerca la música a los ciudadanos que en el caso del jazz es especializada con un público muy fiel y que desde los centros cívicos se intenta que sea accesible.

APRECIADO POR EL PÚBLICO

Esta programación se podrá disfrutar durante dos fines de semana en los que el centro cívico Universidad se convierte en el corazón del jazz de la ciudad una programación "especializada de calidad" que "ha ido ganando reconocimiento con este festival".

Aunque el aforo de la sala "no es muy amplio" al contar con 120 localidades, ha subrayado que se llena con este ciclo que brinda una variedad de estilos o experiencias musicales que lo hacen característico por la diversidad y el amplio abanico de público que acude.

La directora del centro cívico Universidad y responsable de este, Susana Gil ha detallado la programación y los artistas que van a actuar en este ciclo que ha calificado de "maravilloso" por el talento y reconocimiento de muchos de los artistas que actuarán, varios de ellos aragoneses.

Susana Gil ha recalcado que este festival ha sido muy apreciado desde el principio por el público asistente porque "siempre se intenta dar a conocer propuestas nacionales de grandísima calidad".

Aunque Zaragoza cuenta con un festival de jazz internacional que tiene lugar en la sala multiusos del Auditorio enfocado en atraer a las "grandes figuras internacionales a los ya consagrados y famosos", Susana Gil ha estimado que "faltaba una propuesta de un festival que fuera para los proyectos nacionales que, muchas veces, no tienen cabida entre esas grandes figuras".

Ante ese vacío que había se decide crear el Festival Dum Dum Jazz, que tiene una gran aceptación por su "ambiente acogedor y su cuidada selección de artistas emergentes y consagrados", ha indicado.

Los asistentes elogian la calidad musical y la atmósfera única que se crea alrededor porque es un ambiente de club de jazz en una sala de tamaño mediano y con una acústica fantástica, ha descrito Gil.

ADULTOS Y ESTUDIANTES

Además se programa la actuación de artistas locales, "que a lo mejor en el ámbito musical son muy conocidos, pero falta darles a conocer a la ciudadanía en general" y que este festival supone una mayor difusión.

El tipo de público que asiste es "más bien adulto", pero también acuden estudiantes de música, jóvenes que están estudiando jazz o que están estudiando cualquier instrumento y cuando acaban el clásico quieren seguir con el jazz, ha comentado Susana Gil.

Por ello, ha confiado en que en el concierto del saxofonista y flautista zaragozano, Dani Miguel, de 20 años, que estudia en el Conservatorio Superior de Música de Pamplona, "seguramente vendrá mucha gente joven". Su actuación se ha programado para este domingo, 15 de marzo, a las 19.00 horas

Comienza a tocar el saxofón a los seis años en la Escuela Municipal de Zaragoza, continúa sus estudios en el Conservatorio Profesional de Música y entra en el proyecto Jazz for Kids.

ARTISTAS

Los conciertos comienzan este viernes, 13 marzo, de la mano de Reinier Elizalde, músico cubano y destacado bajista, conocido como 'El Negrón', y que se ha posicionado como una de las figuras más respetadas y solicitadas en la escena del jazz latino actual.

Ha colaborado, además, con grandes músicos internacionales como Quincy Jones, David Murray, Paquito de Rivera, Dave Liebman, Omara Portuondo, Joaquín Sabina y Juan Manuel Serrat, entre otros.

El siguiente concierto será el 14 de marzo a cargo de Irene Reig (Barcelona, 1993), una de las saxofonistas más brillantes de la nueva generación del jazz europeo. En la actualidad lidera varios proyectos como su propio cuarteto y The Bop Collective, grupo con el que ha publicado ya tres discos.

Después de Dani Miguel, el programa continuará el viernes 20 de marzo con el sevillano, Andrés Barrios, uno de los pianistas y compositores más reconocidos del jazz actual. A pesar de su juventud ya ha actuado en muchos países como India, Brasil, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Colombia o Eslovenia.

La destacada flautista y compositora, María Toro, actuará el 21 de marzo. En 2011 se traslada a Nueva York, donde toca en lugares emblemáticos como Blue Note, Joe's Pub o 55 Bar, compartiendo escenario con Jack De Johnette, Richard Bona, Savion Glover, Ross Pederson o Jean-Michel Pilc. Con 'Mestura', grabado en 2025, María Toro se adentra en una nueva etapa de su carrera en el que mezcla sonidos de Estados Unidos, Brasil y Galicia.

Toro define este álbum como una "reconexión a sus orígenes" y una maduración artística donde se quita la presión de demostrar conocimientos técnicos para centrarse en ser ella misma y conectar con la tradición.

El ciclo llegará hasta el 22 de marzo, con la actuación de uno de los bateristas más reconocidos y prestigiosos de la escena jazzística actual, Gonzalo del Val. Lidera este trío junto al trompetista, Raynald Colom; y el contrabajista de Monzón (Huesca), Javier Callén.