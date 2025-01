Zaragoza concede 29 licencias para reconvertir locales vacíos en viviendas en 2024

ZARAGOZA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha concedido en 2024 un total de 29 expedientes --una tercera parte de los aprobados-- para reconvertir antiguos locales vacíos en 31 nuevas viviendas, con lo que se han generado ya 134 viviendas desde que la modificación 176 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) abriera esta posibilidad en 2021.

Por distritos, destacan las seis licencias concedidas en Delicias, cinco en El Rabal y cuatro en San José. En el cómputo global, desde 2021, encabezan la lista Delicias --19 locales-- y San José --18 locales--, seguidos de El Rabal --13--, Torrero --9--, Oliver-Valdefierro --9--, Casco Histórico --7--, La Almozara --6--, Universidad --5--, Centro --5--, Actur --2--, Casablanca --2--, Las Fuentes --2--, Santa Isabel --1-- y Casetas --1--, ha informado el Consistorio zaragozano.

"Teníamos en la ciudad, según las últimas estimaciones realizadas por el sector comercial, cerca de 1.800 locales vacíos, a veces durante mucho tiempo y sin expectativas de nueva ocupación, lo que producía un declive de la vitalidad y el atractivo de las calles y un deterioro de la escena urbana", ha explicado el consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras Energía y Vivienda, Víctor Serrano.

Ante esta situación, "y siguiendo la tendencia urbanística europea de reaprovechar el patrimonio ya construido en la ciudad consolidada", Urbanismo se enfocó en "dar una nueva vida los edificios existentes y acomodarnos a las cambiantes exigencias del mercado y de la normativa para mantenerse en uso", ha apuntado el consejero.

"Es una excelente herramienta urbanística, que se extiende por todos los barrios de nuestra ciudad, y que se adapta a las realidades cambiantes de la vivienda y de la escena urbana", ha apuntado Víctor Serrano.

CONDICIONES BÁSICAS

Las condiciones básicas para permitir este tipo de cambios de uso, que pueden consultarse a través de la página web del Ayuntamiento en las secciones de Urbanismo y Planeamiento, suponen la transformación de un local que lleve sin actividad un mínimo de tres años y tenga una altura mínima de 2,5 metros.

Además, deberán tener un mínimo de 45 metros cuadrados, a no ser que sea un local mayor de 140 metros, para los que entonces se exigen pisos de mínimo 55 metros cuadrados.

Asimismo, se exigen una serie de condiciones con las salidas de humos, la ventilación de los espacios, la iluminación exterior, los zaguanes o que el local no se sitúe en una de las principales arterias de la ciudad o de protección comercial.

NOVEDADES INTRODUCIDAS EN 2024

No obstante, este año se ha realizado una segunda modificación del PGOU para flexibilizar algunos aspectos de la normativa, tal y como demandaban los interesados que iniciaban estos expedientes como los propios funcionarios que los analizaban.

Una de las prohibiciones era la de no permitir la conversión en calles de la malla básica de la ciudad --conjunto extenso de principales vías de la ciudad-- y del mismo modo en las zonas saturadas, ya que los técnicos argumentaron que "parece razonable no imponer una prohibición total a todas estas vías".

Por ello, se ha permitido desde este año en zonas saturadas cuando se haya reducido el número de los establecimientos existentes en las mismas en un porcentaje superior al 60% respecto del momento de dicha declaración, por entender que la simple aplicación de las distancias mínimas pueden garantizar una situación similar a la del resto de la ciudad.

Así, en áreas como por ejemplo Zumalacárregui o Moncasi, se mantiene la declaración de zona saturada para la instalación de hostelería, pero se abre la posibilidad a que los locales vacíos puedan convertirse en viviendas si cumple con el resto de indicaciones básicas estipuladas.

Esta medida sirve para afianzar el avance del comercio tradicional y los usos residenciales sobre las actividades que acarrean molestias sobre la convivencia vecinal.

Por otro lado, la conversión de locales ya no centra en si están o no calles de la malla básica. Se funciona con listados específicos y, como norma general, se permite en todas las vías que no estén especificadas.

Sin embargo, en vías cuya calzada comprenda cinco o más carriles, la autorización estará siempre condicionada a la presentación de un estudio específico que acredite que los niveles de ruido diurno y nocturno en su interior satisfarán las condiciones impuestas por la normativa sobre contaminación acústica.

CALLES EN LAS QUE ESTÁ PROHIBIDO

El listado de las calles estructurales donde siempre queda prohibido convertir cualquier local en vivienda son Alfonso I, Don Jaime I, San Vicente de Paúl, Manifestación, Espoz y Mina, Mayor, Coso, César Augusto, Conde de Aranda e Independencia en el Centro Histórico; Mártires, Cinegio, Cuatro de Agosto, Estébanes y Libertad en 'El Tubo'.

Del mismo modo, queda restringido en plazas céntricas como el Pilar, la Seo, San Bruno, El Justicia, Magdalena, Ariño, Santa Cruz, San Felipe, San Pedro Nolasco, Sas, Sinués, Salamero, Carmen, Santa Engracia, Sitios y Portillo, así como en algunas vías del ensanche de la ciudad, como el paseo Constitución, la Gran Vía, la plaza San Francisco y Fernando el Católico.

También quedan prohibidas en los ejes comerciales o áreas con planes especiales de ordenación de la actividad comercial, como la avenida Madrid, la calle Delicias, la calle Marcelino Unceta, la avenida Navarra, la avenida Pablo Gargallo, la avenida San José, la avenida Tenor Fleta, Miguel Servet, Compromiso de Caspe, camino de las Torres, avenida América, San Miguel, avenida Goya y avenida Cesáreo Alierta,

Se suman, como ejes secundarios, Tomás Bretón, Pedro María Ric, venida de Santa Isabel, Cortes de Aragón, León XIII, García Sánchez, Doctor Iranzo, paseo Teruel, Salvador Minguijón, María Zambrano, San Juan de la Peña, Francisco de Vitoria, Reina Fabiola, paseo María Agustín, avenida de Cataluña, Duquesa de Villahermosa, paseo de las Damas, José María Lacarra, Ildefonso Manuel Gil, avenida Salvador Allende, San Vicente Mártir, Don Pedro de Luna, Santander, Méndez Núñez, Monasterio de Siresa, Pablo Iglesias, vía Universitas, San Ignacio de Loyola, avenida Valencia, Hernán Cortés, paseo de Calanda, Jerónimo Zurita, avenida de La Jota, paseo Sagasta, paseo Cuéllar, Corona de Aragón, Lasierra Purroy y Sobrarbe.