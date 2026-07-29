Zaragoza congela los impuestos municipales en 2027 y actualiza al IPC las tasas de residuos y abastecimiento de agua

La consejera de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Ordenanzas Fiscales de Zaragoza para 2027 mantiene un año más congelados todos los impuestos municipales y actualiza al 2,5% del IPC las tasas medioambientales de residuos y abastecimiento de agua.

Así lo ha indicado este miércoles en rueda de prensa la consejera municipal de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, que ha comparecido tras aprobar esta nueva Ordenanza en el Gobierno de Zaragoza.

El proyecto mantiene sin variación los principales tributos municipales, incluido el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), cuyo tipo general continuará fijado en el mínimo legal del 0,4. En el caso del saneamiento y la depuración, la tarifa se mantiene sin ninguna variación, puesto que, en este caso, ya se ha logrado el equilibrio económico entre ingresos y gastos al que obliga la normativa nacional y europea.

Solans ha destacado que "un año más, cumplimos el compromiso de mantener congelados todos los impuestos municipales" y "Zaragoza sigue consolidándose como una de las grandes capitales españolas con menor presión fiscal y esta estabilidad constituye un factor de competitividad para atraer inversión, facilitar el crecimiento de las empresas y favorecer la creación de empleo, al tiempo que garantiza la financiación de unos servicios públicos de calidad".

En comparación con Zaragoza, el tipo impositivo del IBI en Madrid es un 7,5% superior, mientras que en Valencia la diferencia alcanza el 42,5%, en Barcelona el 65% y en Sevilla el 72,5%. De este modo, el Ayuntamiento mantiene una política fiscal que beneficia de forma directa a las familias zaragozanas y contribuye a preservar su capacidad económica y refuerza el compromiso de la alcaldesa, Natalia Chueca, de "convertir a Zaragoza en la ciudad con menor presión fiscal de las grandes capitales de España".

Igualmente, la capital aragonesa congela el resto de gravámenes municipales: Impuesto de Circulación, Plusvalía Municipal, Impuesto sobre Actividades Económicas y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

El hecho de "no modificar estos impuestos arroja una gran seguridad jurídica y eso aumenta la competitividad de nuestra ciudad, que es percibida como una ciudad donde hay certeza y previsibilidad", se ha congratulado la responsable municipal de Hacienda y Fondos Europeos.

25,7 MILLONES DE EUROS

Blanca Solans ha aclarado que si el Ayuntamiento de Zaragoza hubiera actualizado los tipos de los impuestos locales de acuerdo al IPC durante los tres últimos años, la repercusión tributaria para los contribuyentes habría sido de 25,7 millones de euros.

Sin embargo, el Gobierno municipal ha conjugado esta política de alivio fiscal con cifras históricas de reducción de deuda y de ejecución de inversiones en equipamientos y mejoras de la escena urbana.

La deuda financiera de Zaragoza es ya la más baja de las últimas tres décadas, tras rebajarse un 15% desde 2023, y la ejecución presupuestaria de inversiones multiplica por más de tres la de 2018 y por más de cinco la de 2016. En este punto, Solans ha subrayado: "En este ejercicio 2026 llevamos casi 44 millones de inversión y cerramos el 2025 con casi 125 millones, por lo tanto, menos deuda y más capacidad presupuestaria para invertir donde los ciudadanos lo necesitan".

De las 51 ordenanzas fiscales municipales, el proyecto modifica 19, la mayoría para introducir mejoras técnicas. Solo tres de esas modificaciones -las correspondientes a las tasas medioambientales- suponen un incremento de la recaudación. Hay otras, como la de cementerios o instalaciones deportivas, en las que se han introducido cambios que reducen la carga económica para la ciudadanía.

TASAS MEDIOAMBIENTALES E IMPACTO PARA HOGARES

En las tasas de abastecimiento de agua, recogida y tratamiento de residuos, se aplica una actualización del 2,5%, acorde al Índice de Precios de Consumo (IPC), que responde a la evolución de los gastos de prestación y al principio de recuperación de costes establecido por la normativa europea y estatal, que exige avanzar progresivamente hacia la financiación íntegra de los servicios mediante las tasas que los sostienen.

La cuarta tasa medioambiental, la vinculada al saneamiento y depuración de agua, mantiene su tarifa sin cambios en 2027 al haber alcanzado ya el equilibrio económico, ha incidido Solans, un hecho que ha calificado de "satisfacción".

Según las simulaciones realizadas por los servicios municipales, un hogar de dos personas abonará 3,73 euros más al año por el conjunto de las tasas medioambientales de agua y residuos; un hogar de tres personas, 4,42 euros anuales; una vivienda de cuatro personas, 4,93 euros; y un hogar de siete personas, 6,46 euros al año.

Asimismo, se mantienen las tarifas bonificadas para los hogares con menor capacidad económica. Las familias que cumplen los requisitos de renta y patrimonio continuarán accediendo a reducciones en las tasas vinculadas al abastecimiento y saneamiento del agua, así como a la recogida y tratamiento de residuos, en función de su situación económica y de la composición de la unidad familiar.

NOVEDADES

Entre las novedades del proyecto de Ordenanzas Fiscales 2027 está la incorporación de una bonificación del 50% en el alquiler de las instalaciones deportivas municipales para la celebración de competiciones oficiales de ámbito nacional e internacional, organizadas por federaciones o clubes inscritos en el Registro de entidades deportivas de Aragón.

Esta medida, ha recalcado la consejera municipal de Hacienda y Fondos Europeos, "tiene todo el sentido para incentivar el deporte y que los clubes y federaciones deportivas vean un estímulo favorable a sus inquietudes", aludiendo al objetivo manifestado por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, durante su intervención en el Debate sobre el estado de la Ciudad de atraer grandes acontecimientos deportivos, una de las líneas de trabajo que ha llevado a Zaragoza a ser reconocida como Capital Europea del Deporte 2027.

Con esta bonificación, el Ayuntamiento de Zaragoza potencia todavía más la capacidad de atracción de la ciudad como sede de campeonatos y competiciones, favoreciendo la generación de actividad económica y la proyección exterior de la ciudad.

Por otra parte, se mantienen sin cambio, un año más, los precios públicos de las piscinas municipales, las escuelas infantiles y los equipamientos deportivos y culturales, preservando las tarifas vigentes para estos servicios municipales.

Del mismo modo, se elimina el recargo en las tarifas del Cementerio Municipal a las personas no empadronadas en Zaragoza. La ordenanza incorpora también nuevas exenciones para personas con insuficiencia de recursos y regula las tarifas correspondientes al Jardín de las Cenizas.

CALENDARIO DE TRAMITACIÓN

Tras su aprobación por el Gobierno de Zaragoza, el proyecto de Ordenanzas Fiscales iniciará ahora su tramitación administrativa antes de su aprobación definitiva por el Pleno Municipal.

Hasta el 18 de septiembre está abierto plazo para presentar votos particulares al proyecto y el 24 de septiembre se celebrará la Comisión para la aprobación inicial. Después, el 30 de septiembre comienza el plazo de exposición pública, hasta el 12 de noviembre.

Durante el mes de noviembre se desarrollará la Comisión ordinaria para la resolución de reclamaciones; el pleno ordinario, donde tendrá lugar la aprobación definitiva; y, en último lugar, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza para que todo esté listo y en vigor el 1 de enero.