Zaragoza consolida su referente de la música en directo con las nominaciones a los Premios de la Academia de la Música

Imagen del Festival Vive Latino en Zaragoza - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las nominaciones de los Premios de la Academia de Música de España ratifican las líneas estratégicas y el modelo cultural del Ayuntamiento de Zaragoza con dos nominaciones para sendas iniciativas de relevancia muy destacada en el calendario anual de la ciudad.

Los festivales Vive Latino e Inverfest han recibido una nominación en la categoría de Mejor Evento del Año en esta tercera edición de estos galardones, uno de los reconocimientos emergentes con mayor respaldo dentro del sector.

En la gala de entrega, que se celebrará el próximo 26 de mayo en Madrid, se dará a conocer el veredicto de los académicos y profesionales de la industria musical.

La categoría a la que aspiran ambos proyectos distingue la excelencia en los eventos en directo, valorando tanto la calidad artística como la experiencia global del público.

Vive Latino e Inverfest comparten nominación con otros nombres destacados del circuito nacional como Azkena Rock Festival, She Sounds LAB o Las 7 Rivieras de Ultraligera, en una lista que reúne algunas de las propuestas más influyentes del panorama actual.

En el caso de Zaragoza y Aragón, que también está representada por diferentes artistas, la doble presencia en esta categoría encarna la relevancia de la ciudad como sede atractiva de grandes citas musicales, eficaz en la organización y con la oferta de servicios del Ayuntamiento de Zaragoza para el mejor desarrollo de estos acontecimientos.

Estas dos candidaturas suponen también una valoración externa y un interés creciente de la industria musical en los objetivos municipales de ampliar la oferta, diversificar los formatos y facilitar el acceso de la ciudadanía a propuestas culturales de calidad.

LOS FESTIVALES

Vive Latino Zaragoza alcanza este año su quinta edición y se ha convertido en uno de los festivales con mayor proyección internacional del calendario español. Desde su llegada en 2022, el evento ha reunido a más de 145.000 asistentes y ha atraído público de más de 40 países, posicionándose como un puente cultural entre la escena musical española y la latinoamericana. Su próxima edición se celebrará los días 4 y 5 de septiembre en el Espacio Expo, coincidiendo con el quinto aniversario del festival en la ciudad.

Por su parte, Inverfest continúa ampliando su huella fuera de Madrid y suma ya dos ediciones en Zaragoza. Este ciclo de conciertos se centra en las presentaciones de nuevos trabajos discográficos de grupos nacionales así como cierres de gira o aniversarios artísticos.

Artistas consagrados y emergentes comparten cartel en una programación que abarca cada vez más conciertos en la ciudad que van desde la Sala Multiusos, las dos salas del Auditorio, el teatro Principal, el teatro de las Esquinas, Las Armas, Sala Oasis y La lata de Bombillas.