Zaragoza destina 838.700 euros a ayudas a entidades ciudadanas, asociaciones vecinales, AMPAS y comisiones de festejos

ZARAGOZA 20 Jun. (EUROPA PRESS) - Apoyar el tejido vecinal y asociativo es una de las apuestas del Área de Participación Ciudadana y Régimen Interior del Ayuntamiento de Zaragoza que, dentro de su presupuesto, destina una partida de 838.700 euros a las entidades ciudadanas y asociaciones vecinales que dan vida a los barrios y distritos de la ciudad.

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado esta semana la convocatoria de ayudas destinadas a las entidades ciudadanas, Asociaciones de Padres y Madres (AMPAS), asociaciones vecinales y a las Comisiones de Festejos de las Juntas Municipales y Vecinales con un presupuesto con cargo al Área de Participación de 838.700 euros.

Es una cifra ligeramente superior a la del año anterior (821.500 euros), cuando ya se incrementó un 10 % el presupuesto respecto a 2024 (740.000 euros).

Las organizaciones interesadas podrán presentar la solicitud en un plazo de veinte días, una vez que se publiquen las bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ) y en la web municipal. Comisiones de Festejos Con esta convocatoria, el Ayuntamiento ayuda a financiar las fiestas organizadas por los barrios y distritos, con un presupuesto que este año asciende a 208.300 euros frente a los 204.000 euros del año anterior.

AMPAS

Esta línea de ayudas va destinada a financiar iniciativas y proyectos realizados por la comunidad educativa de cada centro escolar, que complementen las competencias municipales.

Este año cuenta con un presupuesto de 143.000 euros, una cuantía similar a la del año anterior (140.000 euros) Entidades ciudadanas Con el objetivo de impulsar la actividad de las entidades ciudadanas, el Ayuntamiento publica cada año esta convocatoria de ayudas para iniciativas que se desarrollen en la ciudad y que refuercen los servicios que presta cada Junta en su ámbito territorial.

Cuenta con un presupuesto de 265.400 euros frente a 260.000 euros del año anterior.

ASOCIACIONES VECINALES

Esta convocatoria destinada a las asociaciones vecinales legalmente constituidas cuenta con un presupuesto de 222.000, similar a los 217.500 euros del año anterior.

El objetivo de esta convocatoria es apoyar el mantenimiento y funcionamiento del tejido vecinal de la ciudad para la representación y defensa de los intereses generales, teniendo en cuenta "el importante papel del movimiento vecinal como cauce de participación".