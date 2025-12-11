Zaragoza encarga un estudio para decidir si se amplía o se hace una nueva depuradora y pide ayuda al Gobierno central

Archivo - Depuradora de La Cartuja - MIGUEL GRACIA - Archivo

ZARAGOZA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza, por medio de Ecociudad, va a licitar por 450.00 euros un estudio para determinar si se amplía la actual Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de La Cartuja, que, según un informe previo, tendría un coste estimado de 90 millones de euros; o se construye una nueva, que elevaría el coste hasta los 170 millones de euros; y también se ha reclamado apoyo financiero del Gobierno de España.

La finalidad es analizar las distintas alternativas para adecuar la depuración de aguas a la Directiva europea sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, aprobada por el Consejo Europeo a finales de 2024 y que obliga a adaptar antes de 2039 algunos aspectos relacionados con la eliminación de nutrientes, como el nitrógeno y fósforo en su totalidad; microcontaminantes y contaminantes emergentes.

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha explicado que se parte de un estudio elaborado por Ecociudad en el que se plantean distintas alternativas por lo que se han hecho "todos los estudios previos necesarios para seguir avanzando" en que desde el Gobierno de España se declare de interés general la implantación de una nueva depuradora en Zaragoza y que para que la nueva EDAR de La Cartuja "pueda cumplir con dichos requisitos se necesita el apoyo financiero del Estado para su construcción".

Con la licitación de 450.000 euros del informe se pretende saber dentro de esas alternativas cuál es la "óptima" para Zaragoza y conlleva tres partes.

La primera será el diagnóstico de lo que hay; en la segunda se compararán las alternativas de ese primer informe que ya está elaborado para aplicar metodologías de ayuda y decisión; y en la tercera se elegirá de esas alternativas la más adecuada para Zaragoza y se redactará el anteproyecto con la solución seleccionada, lo que podría extenderse hasta finales de 2026 o la primavera de 2027.

En rueda de prensa, Serrano ha recalcado que se ha hecho el trabajo de estudios previos para que el "Estado declare de interés general una nueva depuradora y para que cumpla con dichos requisitos necesita apoyo financiero del Estado para su construcción.

NO HAY PORCENTAJE

Ha aclarado que el compromiso de declaración de interés general no exige tener un proyecto definitivo, primero hay que saber si se declara de interés esta instalación porque ya se inició un expediente administrativo en mayo de 2024.

El porcentaje de ayuda del Gobierno central se desconoce porque "no consta vaya a ayudar en nada y es crucial a la hora de cerrar el plan". Así, ha puntualizado Serrano que no es lo mismo saber si el Ayuntamiento acometerá la infraestructura solo o con ayuda. "Hay muchas formas de ayudar, lo que no se puede es no decir nada, aunque mientras el Ayuntamiento oda pasos porque es responsable".

Serrano ha comentado que en otras ciudades la ayuda del Gobierno central ha rondado el 40 o el 50 por ciento y, a veces, en su totalidad, pero no hay una cifra exacta.

"Zaragoza es la única ciudad que tiene una depuradora que han pagado íntegramente los vecinos. Se ha hecho con el criterio de que la depuración de aguas residuales es un compromiso de país de cumplir unos objetivos medioambientales". Tras recalcar que ha habido ayudas de todo tipo, "nunca se ha dado la callada por respuesta" y la depuradora inaugurada en 1993 "no tuvo ninguna ayuda".

Serrano ha aludido a la "lealtad institucional" porque hace casi dos años la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se reunió con responsables del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) para transmitirles que se necesita una nueva instalación y que ayudara a la ciudad, "como se ha hecho en todos los sistemas de depuración", ha apostillado.

"No puede ser la callada por respuesta y que el Gobierno de España ningunee a Zaragoza, mientras Sánchez utiliza el dinero de los españoles para comprar voluntades y seguir un día más en la Moncloa".

CRÍTICAS AL GOBIERNO DE SÁNCHEZ

El Ayuntamiento de Zaragoza sigue trabajando en solitario, ha expresado Serrano para volver a criticar que "no puede ser que después del 9 de mayo de 2024 la alcaldesa se reuniera en el ministerio para que Zaragoza no se la única ciudad que vuelva a pagar sola la depuradora, y la respuesta sigue por llegar y hay un silencio absoluto sobre las necesidades de la ciudad para llegar a 2045 con la normativa UE de depuración de aguas".

"No puede ser --ha reiterado-- que sigamos en un castigo permanente del Gobierno de España y que la ciudad se tenga que pagar sola la depuradora mientras el BOE hace una semana concedió de forma directa sin concurrencia pública una subvención a la Diputación Foral de Guipuzcoa de 20 millones de euros para adecuar túneles de titularidad foral". También, varios ayuntamientos Gobernados por Junts "recibieron 5,2 millones en subvenciones directas para turismo; y la titularidad no oficial de Barcelona como capital europea ha tenido una concesión directa de más de 19,8 millones de euros".

Tras exponer estos datos, Serrano ha incidido en que "no puede ser que se utilice el BOE con intereses espurios para mantener en la Moncloa a Sánchez. No puede ser que medio año después Zaragoza siga sin saber si tendrá ayuda del Gobierno de España para la depuradora", para apostillar que se mantiene el compromiso del Ayuntamiento de Zaragoza para tener en 2039 la "mejor depuradora posible y es injusto este maltrato".