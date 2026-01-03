Zaragoza estrena Espacio Inclusivo TEA en la Cabalgata de Reyes 2026

Archivo - Carroza del rey Melchor durante la Cabalgata de Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza pondrá en marcha en la próxima Cabalgata de Reyes 2026 un proyecto piloto de Espacio Inclusivo TEA, una iniciativa diseñada para facilitar la participación y el disfrute de este evento multitudinario a menores con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y a sus familias.

La propuesta piloto, impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza a través de la sociedad municipal Zaragoza Cultural, se desarrolla en colaboración con Atades, entidad que ha gestionado directamente con los centros y asociaciones la participación de los menores que formarán parte de esta experiencia piloto.

El Espacio Inclusivo TEA se ubicará al inicio del recorrido de la cabalgata, en la avenida Anselmo Clavé, junto a CaixaForum Zaragoza. Este tramo inicial del desfile será un "tramo silencioso", sin música ni elementos sonoros estridentes, con el fin de ofrecer un entorno más amable desde el punto de vista sensorial. Una vez superada esta zona, la cabalgata continuará su desarrollo habitual, activando la música y otros recursos escénicos.

El espacio, ubicado a pie de calle, estará debidamente señalizado y acotado y cuenta con una capacidad total para 60 personas, de las cuales 30 serán menores y 30 acompañantes.

El aforo se ha distribuido a razón de seis niños por asociación, seleccionados mediante sorteo entre las entidades de Autismo Zaragoza: Autismo, Autismo Aragón, Asperger Aragón, Teadir Aragón y Asociación Valemos. La iniciativa está destinada a menores de hasta 14 años.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Zaragoza pretende reafirmar su compromiso con la accesibilidad universal y la inclusión, con el objetivo de que las celebraciones populares de la ciudad sean cada vez más abiertas y respetuosas con la diversidad.

Se trata de una experiencia piloto que, en caso de obtener una valoración positiva, podrá estudiarse su ampliación y consolidación en próximas ediciones de la cabalgata.

ZONAS PMR

Como es habitual, la cabalgata contará además con cuatro zonas PMR --espacios reservados para personas con movilidad reducida o necesidades de accesibilidad específicas--. Estas áreas están ubicadas en enclaves estratégicos del recorrido y ofrecen una visibilidad óptima.

Este año las zonas PMR cambian de ubicación con motivo del nuevo recorrido de la cabalgata y se ubicarán en Hernán Cortés nº 10, Coso nº 7, Anselmo Clavé nº 37 y en el giro del recorrido de la cabalgata al llegar a la Plaza del Pilar --a la altura de la calle Milagro de Calanda--.

El desfile partirá del CEIP Joaquín Costa --a las 17.30 horas la cabalgata comercial y a las 18.00 horas la artística-- para transitar por General Mayandía, Avenida Anselmo Clavé, Paseo Teruel, Puerta del Carmen, César Augusto, Coso y la calle Alfonso hasta llegar a la Plaza del Pilar, donde los reyes realizarán una visita al Belén, entregarán sus presentes y dedicarán unas amables palabras a todas las personas desde el balcón del Ayuntamiento.