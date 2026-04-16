Zaragoza estrenará un nuevo foro internacional para impulsar el desarrollo económico de IA en 2027

Villacís, con Friebel y Camo, en Mobility City. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza estrenará el próximo año AI Cities Summit, un foro internacional que nace para impulsar el desarrollo económico de la Inteligencia Artificial. Este nuevo evento impulsado por InfraXMedia, plataforma global de referencia en el ecosistema de infraestructura digital, con más de 25 años de experiencia.

El anuncio se ha realizado coincidiendo con la jornada 'The Wave Data Certers', que se celebra este jueves en Zaragoza, en el marco del congreso tecnológico 'The Wave' y ya se ha avanzado que AI Cities Summit reunirá a gobiernos, inversores e industria para abordar el desarrollo económico vinculado a la infraestructura digital y la inteligencia artificial (IA).

En el foro se expondrán públicamente los retos y necesidades que se afrontan para dotar a los territorios de infraestructuras clave para el desarrollo de la IA.

El director gerente de Aragón Exterior, Javier Camo, ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación: "Aspiramos a que Aragón no solo sea un polo tecnológico de referencia, sino también un espacio de debate y conocimiento donde se construya el futuro del sector".

Por su parte, el Chief Growth Officer de InfraXMedia, José Friebel, ha destacado que "el auge de la infraestructura de IA representa una de las mayores oportunidades económicas para los gobiernos en décadas, pero también una de las más complejas.

"AI Cities Summit ofrece acceso directo a conocimiento, alianzas y modelos probados para competir en este nuevo entorno, y Aragón es un ejemplo claro de lo que se puede lograr con la combinación adecuada de política, energía e inversión", ha asegurado Friebel.

Ambos han comparecido junto con la directora gerente de Spain DC, la Asociación Española de Centros de Datos, Begoña Villacís, quien ha considerado que "Aragón ofrece seguridad jurídica, a través de los PIGAs, estabilidad jurídica y consenso político", y ha abogado por "invertir en redes para aprovechar la generación de energías renovables en la industria" y por "atraer talento, generar energía y apostar por los centros de datos para ser competitivos en Inteligencia Artificial".

FEBRERO DE 2027, EDICIÓN INAUGURAL

La edición inaugural de AI Cities Summit Europe se celebrará los días 16 y 17 de febrero de 2027 en Zaragoza, con el apoyo del Gobierno de Aragón y Amazon Web Services (AWS), y consolidará Aragón como uno de los nuevos polos estratégicos de infraestructura digital en Europa.

Aragón ha emergido como uno de los hubs de mayor crecimiento del continente, con una capacidad de atracción de más de 90.000 millones de euros en inversión, gracias a una combinación de agilidad administrativa, alineación institucional, disponibilidad de suelo y energía renovable.

Este posicionamiento ha permitido a la Comunidad Autónoma de Aragón evolucionar como enclave estratégico para el despliegue de infraestructuras de IA.

DE ARAGÓN AL MUNDO

Tras su lanzamiento en Europa, la serie AI Cities Summit se expandirá internacionalmente con nuevas ediciones previstas en Latinoamérica (Río de Janeiro, 2027) y futuras citas en Norteamérica, Oriente Medio y Asia-Pacífico.

Cada cumbre actuará como un centro regional de decisión, que facilitará a los gobiernos compararse con mercados líderes, entender dinámicas de inversión, energía e infraestructura, conectar directamente con operadores y capital y diseñar estrategias ejecutables para atraer inversión en IA.

InfraXMedia es un dinamizador del sector global de infraestructura digital, con más de 25 años de experiencia conectando tecnología, energía e inversión. A través de sus plataformas y eventos -como Data Center Nation o DCD- reúne a más de 33.000 profesionales al año y ofrece análisis e inteligencia a millones de usuarios en todo el mundo.