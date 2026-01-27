Zaragoza exhibe en Madrid Fusión su título de la Unesco que la avala como destino gastronómico de referencia

Zaragoza en Madrid Fusión - DANI ARCOS

La oferta gastronómica de Zaragoza está presente en Madrid Fusión, la edición más internacional hasta la fecha, donde la capital aragonesa exhibe su designación de Ciudad Creativa de la Unesco en el ámbito de la gastronomía, todo un reconocimiento a la calidad y la innovación de un sector siempre a la vanguardia.

Bajo el lema 'El cliente toma el mando', Madrid Fusión celebra su vigésimo cuarta edición poniendo el foco en una nueva realidad gastronómica, en la que el comensal se convierte en un cliente informado y exigente.

Este año, además, Aragón, con sus tres provincias, es la Comunidad autónoma invitada, por lo que está presente en diferentes espacios, teniendo un mayor protagonismo.

En este contexto, y con una agenda repleta de talleres y catas, la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, ha realizado una presentación muy esperada en el escenario polivalente de la feria, en la que ha destacado el reconocimiento de Zaragoza como Ciudad Creativa de la Unesco en el ámbito de la gastronomía.

Un anuncio que se hizo público el Día Mundial de las Ciudades, el pasado 31 de octubre, y que supone un punto de partida para reforzar la innovación y la sostenibilidad del sector.

"Hoy presentamos algo más que un reconocimiento, presentamos una oportunidad. Zaragoza ha sido designada Ciudad Creativa de la Unesco en gastronomía y eso significa que nuestra manera de entender la cocina, con producto local, creatividad y sostenibilidad, se convierte en un relato internacional. En 2026 damos el salto, del reconocimiento a la acción", ha señalado.

LA RED

La red agrupa a 408 ciudades ubicadas en más de cien países en siete ámbitos creativos distintos, uno de ellos la gastronomía, con el objetivo de estimular la cooperación internacional entre ciudades que invierten en la creatividad como motor de desarrollo urbano sostenible.

Para Sara Fernández esta designación coloca a Zaragoza "en una red internacional donde la gastronomía se entiende como motor de desarrollo urbano sostenible".

"No hablamos solo de promoción, hablamos de políticas públicas, de creatividad aplicada a la ciudad y de cooperación real con otras ciudades del mundo. Es un sello que refuerza marca, reputación y capacidad de colaboración", ha recalcado.

Como destino turístico, esta distinción permite atraer un visitante más consciente y de mayor valor con experiencias durante todo el año y, sobre todo, "consolidar un modelo basado en la proximidad y sostenibilidad", ha manifestado Fernández, quien ha añadido que todo esto se traduce también en un "beneficio local".

La Unesco ha elegido a Zaragoza por la apuesta del sector por la creatividad y la cultura como "ejes de desarrollo, integrando la "sostenibilidad y comercio de proximidad" con un proyecto concreto, ha expresado la consejera municipal.

"No premia una intención, sino una trayectoria", ha aclarado Sara Fernández, y Zaragoza lleva tiempo trabajando en proyectos como Zaragoza Capital Mundial de la Garnacha, Saborea Zaragoza, el concurso de tapas más antiguo de España, organizado por la Asociación Cafés y Bares, con 30 ediciones celebradas, el certamen de restaurantes de HORECA Zaragoza, una referencia nacional o el club Inclucina, ha precisado.

Entre las próximas líneas de trabajo, Fernández ha resaltado la cooperación y promoción turística internacional, comenzando con la ciudad argentina de Mendoza, las rutas gastronómicas creativas Unesco y la nueva Feria Internacional de Gastronomía y Artes Creativas en 2027 para construir un "puente real entre la cocina y la cultura".

Finalmente, Fernández ha animado a descubrir una ciudad que se vive con los cinco sentidos, "con identidad, creatividad y responsabilidad".

CATAS, ACTIVIDADES Y TALLERES

Zaragoza ha tenido una amplia presencia en Madrid Fusión, con actividades, talleres, catas y experiencias gastronómicas en diferentes espacios.

En el estand de Aragón, y dentro de la agenda de actividades organizadas por la Comunidad, Zaragoza ha participado en dos pases celebrados ayer en el corner Sala VIP: un pase de desayuno, a cargo de Pastelerías Manuel Segura, con productos dulces de Zaragoza, y un pase de comida, con Tapas del Restaurante La Clandestina, además de vinos de las tres Denominaciones de Origen de Zaragoza de la mano de la sumiller Susana Munilla.

Además, por la noche se celebró una cena de gala en la Real Casa de Correos en la que Zaragoza dispuso de un espacio para vinos de las Denominaciones de Origen de la provincia.

Los vinos se han acompañado de dos bocados fríos servidos por el Restaurante La Vía Verde. Por otro lado, dentro de la sala The Wine Edition, Zaragoza ha participado en la cata maridada Zaragoza Capital Mundial de la Garnacha, en la que se han servido cinco bocados elaborados por Tonino Valiente, del Restaurante Tatau Bisto, acompañados de vinos de la tierra.

SABOREA ESPAÑA

Por otro lado, Zaragoza participa también en el estand de Saborea España junto a otros 16 destinos españoles. Cada uno dispone de un mostrador que comparte con otro destino de la red. En este espacio, la ciudad ha realizado dinamizaciones con tapas y cócteles, catas de vino, talleres experienciales y un menú gastro, además de una ruta de la tapa.

En todas las actividades previstas se han servido tapas elaboradas con alimentos de Aragón, vinos de las tres denominaciones de Zaragoza y Cervezas Ámbar con el objetivo de poner en valor la gastronomía aragonesa.

Estas actividades han sido realizadas por profesionales y establecimientos de la ciudad de la mano de la HORECA Restaurantes, la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia y la Asociación de Maitres y profesionales de sala de Aragón.