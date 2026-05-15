Zaragoza Florece amplia espacios, recupera el Jardín Botánico y extiende su ambiente floral por toda la ciudad

La incorporación de La Placita by Enbotella, la recuperación del Jardín Botánico, y la expansión de las zonas florales, son las principales novedades de esta esperada cita en el Parque Grande José Antonio Labordeta - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza Florece ultima ya los preparativos de su sexta edición, que se celebrará del 21 al 24 de mayo en el Parque Grande José Antonio Labordeta y volverá a convertir la capital aragonesa en uno de los grandes referentes nacionales del arte floral contemporáneo. El festival incorporará este año nuevos espacios, ampliará su recorrido y reforzará su presencia en distintos barrios y distritos de la ciudad.

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha presentado este viernes las principales novedades del evento, destacando el crecimiento progresivo que ha experimentado la cita desde sus inicios. En este sentido,ha subrayado que "Zaragoza Florece mantiene la esencia que ha permitido consolidarse tras alcanzar en 2025 los 360.000 visitantes".

Gaudes ha explicado que esta edición seguirá apostando por las grandes intervenciones florales de la mano de maestros nacionales e internacionales, consolidando un formato que ya sitúa al festival como "un referente dentro y fuera de España". Bajo el lema 'El jardín que imaginamos', la muestra volverá a transformar distintos espacios del Parque Grande en un gran museo floral al aire libre.

Entre las principales novedades figura la ampliación del recorrido floral y la incorporación de nuevas zonas dentro del parque. Uno de los nuevos espacios será 'La Placita by Enbotella', ubicada junto al Monumento a la Exposición Hispano-Francesa y concebida como un punto de encuentro con programación musical propia y experiencias vinculadas a distintas marcas colaboradoras.

La consejera ha apuntado que esta nueva zona permitirá "hacer más grande el festival" y diversificar los espacios de convivencia y ocio dentro del recorrido. Allí habrá actuaciones musicales y actividades dinamizadas por firmas como Vinica Gin, Laus, Solare Spritz Mionetto, Anayón o Besserat de Bellefon.

Otra de las grandes novedades será la recuperación del Jardín Botánico 'Francisco Loscos', que se incorpora por primera vez al festival tras concluir las obras de restauración. Este espacio acogerá propuestas artísticas y musicales, además de una exposición de bonsáis organizada por la Asociación Cultural Zaragoza Bonsái, con una veintena de ejemplares, algunos de ellos premiados.

MÁS ESPACIOS FAMILIARES Y UNA CIUDAD VOLCADA CON EL FESTIVAL

Tatiana Gaudes ha remarcado la consolidación de algunos de los espacios más exitosos de ediciones anteriores. Entre ellos, el Mercado Floral, la Zona Picnic o el área EcoKids, dedicada a actividades infantiles relacionadas con la sostenibilidad y el medio ambiente.

Precisamente en este apartado, Zaragoza Florece incorporará este año 'EcoJunior', una nueva zona destinada a niños mayores de nueve años con talleres específicos y actividades adaptadas a esa franja de edad. "Queríamos que los más mayores también tuvieran un espacio proio dentro del festival", ha explicado Gaudes.

En EcoKids y EcoJunior se organizarán talleres de compostaje, juegos educativos y actividades divulgativas sobre sostenibilidad ambiental, muchas de ellas desarrolladas por 'Las Tribus del Parque'. Las inscripciones deberán realizarse previamente a través de internet.

La programación volverá a combinar arte floral, gastronomía y música en directo. La zona gastronómica contará con veinte foodtrucks y diferentes propuestas culinarias, mientras que los distintos escenarios del parque acogerán conciertos y sesiones DJ durante las cuatro jornadas.

Entre los artistas confirmados figuran Vera GRV, Mediterráneos, Pared con Pared, Arey, Prospekt Mira o Rosín de Palo en el escenario principal. También habrá actuaciones en la Escalinata del Batallador, la Zona Picnic y el nuevo espacio La Placita by Enbotella, donde acudirán grupos como Dupla, Fantasmas Amarillos, Zoe o Diego Aguas.

Además, el festival mantendrá su apuesta por integrar otras disciplinas culturales. El Kiosco de las Letras volverá a ser uno de los puntos destacados del programa, con actividades literarias, zonas de lectura y espacios de café-libros repartidos por el Paseo de los Bearneses.

ZARAGOZA FLORECE SE EXPANDE POR BARRIOS Y COMERCIOS

Una de las líneas de crecimiento de esta edición será la expansión del festival más allá del Parque Grande. Tatiana Gaudes ha insistido en que el objetivo es que "toda la ciudad se sume" a esta gran celebración floral.

En este contexto se enmarca la iniciativa 'Zaragoza florece en sus barrios', impulsada por FECOM y destinada a decorar escaparates y fachadas comerciales con motivos florales. Han participado asociaciones de comerciantes de Torrero, Las Fuentes, El Gancho, Barrio Jesús, La Jota, Santa Isabel y Casetas.

La consejera municipal ha valorado esta implicación del comercio local y de diferentes instituciones y empresas privadas, muchas de las cuales decorarán sus fachadas durante los días del festival. Entre los espacios confirmados figuran hoteles, teatros, comercios, entidades bancarias y sedes empresariales repartidas por distintos puntos de Zaragoza.

El evento también contará con rutas gastronómicas paralelas como 'Florece Blum by Laus', con cuarenta establecimientos hosteleros participantes, o 'El Tubo Florece', que reunirá a 25 locales del centro histórico.

Gaudes ha asegurado que Zaragoza Florece se ha convertido en "un motor cultural y turístico" para la ciudad y ha destacado el impacto positivo que genera tanto en la hostelería como en el comercio y la proyección exterior de Zaragoza.

"Intentamos que todo el mundo, en diferentes formatos, se vaya sumando", ha afirmado la consejera, quien ha vuelto a invitar a instituciones, establecimientos y vecinos a decorar sus espacios para extender el ambiente floral por toda la ciudad durante esos días.

El festival comenzará oficialmente el próximo jueves y durante cuatro jornadas volverá a llenar Zaragoza de instalaciones florales, actividades culturales, música y propuestas familiares en una edición que busca consolidar el crecimiento experimentado durante los últimos años y ampliar todavía más su dimensión urbana y participativa.