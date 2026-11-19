La consejera municipal de Movilidad y Medioambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Movilidad y Medioambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, ha lamentado los incidentes provocados por profesores de la educación pública que se manifestaron por las calles de la ciudad y al llegar a la carpa electoral del PP, en la plaza de España, les increparon y "cercaron" para que no pudieran repartir propaganda electoral y ha pedido "respeto a los espacios de pluralidad democrática.

Tatiana Gaudes ha defendido que siga habiendo manifestaciones y que siga habiendo carpas de diferentes partidos políticos en la calle transmitiendo sus ideas y que entre todos puedan convivir con respeto, ha reiterado.

"Pedimos que todos podamos tener un espacio de convivencia, un espacio de respeto y un espacio de pluralidad democrática, que creo que es lo importante en este país. Conservar la alternancia política y el respeto al que piensa diferente", ha argumentado.

"Entre todos tenemos que intentar bajar esos decibelios", ha expresado Tatiana Gaudes al relatar que cuando se encuentran en la calle dos personas que tienen diferentes ideas, diferentes signos o diferentes reivindicaciones, "pueden saludarse y seguir cada uno con su camino y con su altavoz y con su voz, sin tener que cercar, insultar o amenazar".

Lo ocurrido este miércoles por la tarde en el centro de Zaragoza ha reconocido que le produce "tremenda pena y tremenda tristeza" y ha confiado en que "no vuelva a pasar".

En declaraciones a los medios de comunicación ha comentado que lo sucedido parecía "realmente que quienes se dedican a educar lo que hicieron fue cercar, rodear e insultar" para añadir que es "muy triste" que en una manifestación que tendría que "haber sido pacífica" y "haber dejado a un lado los insultos e ir por delante las reivindicaciones acabase cercando insultando y amenazando a quien piensa diferente".

Ha alertado de que esas situaciones se pueden replicar en otros ámbitos como "el patio de un colegio" y ha pedido a los manifestantes que se dedican a educar a las nuevas generaciones que "tuviesen conciencia de que en democracia hay que alzar la voz para dar a conocer las ideas, pero sobre todo no hay que hacerlas a través del insulto ni a través de la amenaza".

Tras relatar que vivió este episodio en primera persona ha descrito que fue "muy triste", porque había "líderes políticos de la izquierda de diferentes partidos" y enfrente de ella había "portavoces en las Cortes de Aragón del Partido Socialista y miembros de Izquierda Unida".

También había otras personas con las que ha mantenido, a lo largo de su vida, una relación "cordial y amable" y ha lamentado que estuvieran increpando. "Creo que esto nos polariza y creo que esto nos lleva a que la sociedad esté confrontada", ha zanjado.