Zaragoza homenajea a los 756 voluntarios que colaboran en actividades de centros municipales de mayores

ZARAGOZA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha rendido homenaje esta tarde, con una gala en la sala Mozart del Auditorio, a las 756 personas que colaboran de forma voluntaria en las actividades de los centros municipales de convivencia para mayores. Ha contado con la asistencia de la alcaldesa, Natalia Chueca; y la concejal delegada del Mayor, Paloma Espinosa.

La alcaldesa ha tenido un recuerdo muy especial para Pedro Bravo, colaborador del proyecto 'Canas y Canicas', recientemente fallecido. "Su entrega y su cariño hacia los más pequeños permanecerán siempre en nuestra ciudad", ha declarado Natalia Chueca, quien ha extendido su reconocimiento a todos los mayores que hacen posible los denominados 'talleres de la experiencia', para el disfrute y el aprendizaje de sus propios compañeros de los centros, así como el impulso a diversos proyectos y programas.

Natalia Chueca ha destacado que el compromiso de los voluntarios "se nota en todas partes": en los talleres, en el ejercicio físico, en el teatro, en los grupos de conversación para combatir la soledad no deseada, en la ayuda digital, en la petanca, en los paseos, o en las actividades intergeneracionales.

"Gracias a vosotros, miles de mayores sienten que siguen siendo útiles, escuchados, importantes. Gracias por hacer de Zaragoza una ciudad más humana, más cercana y más sabia. Gracias por demostrar, cada día, que el valor de una ciudad se mide por cómo cuida a quienes la construyeron. Zaragoza os quiere y os necesita", ha concluido la alcaldesa.

Con esta gala --que ha presentado por el profesor de la Escuela Municipal de Teatro, Paco Formento, y ha contado con actuaciones de música, poesía, teatro y baile--, el Ayuntamiento quiere agradecer la colaboración de los voluntarios en los proyectos que se llevan a cabo en los centros de convivencia en favor del envejecimiento activo, la calidad de vida de las personas mayores, su participación activa en la sociedad y el fomento de las relaciones sociales más allá de los 65 años.