Un incendio calcina 30 hectáreas de monte bajo y pino entre Jaulín y Botorrita

Los bomberos de la Diputación de Zaragoza han llevado a cabo la extinción de un incendio que ha afectado a las localidades de Jaulín y Botorrita - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de la Diputación de Zaragoza han participado en la extinción de un incendio declarado en la tarde del pasado domingo, 16 de agosto, en la urbanización Montepinar, situada entre las localidades zaragozanas de Jaulín y Botorrita. El fuego ha afectado a unas 30 hectáreas de monte bajo y pino, aunque no ha provocado daños personales ni ha afectado a ninguna vivienda de la zona.

Hasta el lugar del incendio se desplazaron un total de cinco vehículos de los Bomberos de la Diputación de Zaragoza, concretamente tres camiones y dos vehículos de mando, para intervenir en las labores de extinción y controlar el avance de las llamas.

El incendio se declaró durante la tarde y afectó principalmente a terreno forestal situado en el entorno de la urbanización Montepinar. Pese a la proximidad de las viviendas, ninguna de ellas resultó afectada por el fuego, por lo que no fue necesario lamentar daños materiales en los inmuebles.

En el dispositivo de extinción participaron a su vez efectivos de los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza y cuadrillas del operativo de prevención y extinción de incendios forestales de Aragón, Infoar, que colaboraron en los trabajos para contener las llamas y evitar que el incendio pudiera propagarse por una superficie mayor.

HASTA 30 HÉCTAREAS INCENDIADAS

En total, las llamas calcinaron aproximadamente 30 hectáreas de monte bajo y pino. El balance del suceso no deja daños personales, según la información facilitada, y las viviendas de la urbanización Montepinar quedaron fuera de la zona afectada.

La intervención conjunta de los distintos servicios permitió actuar sobre el incendio en un entorno próximo a una zona residencial y proteger las viviendas situadas en las inmediaciones. Los Bomberos de la Diputación de Zaragoza movilizaron tanto medios de extinción como vehículos de mando para coordinar las actuaciones desarrolladas durante el operativo.

El incendio se suma así a los episodios que durante el verano requieren la movilización de los dispositivos de prevención y extinción de incendios forestales en la provincia de Zaragoza, especialmente en jornadas de altas temperaturas y elevada sensibilidad de la vegetación.

Por el momento, la información facilitada no detalla las causas que pudieron originar el incendio ni la superficie concreta afectada dentro del término de cada uno de los municipios. Sí confirma que el fuego quedó limitado a unas 30 hectáreas de monte bajo y pino y que ninguna vivienda resultó afectada.