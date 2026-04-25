Zaragoza inicia este lunes 27 de abril los paseos para escolares por sus parajes naturales

Vista aérea de los Galachos de Juslibol. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Programa de Actividades Educativas del Ayuntamiento de Zaragoza pone en marcha este lunes 27 de abril una nueva edición del programa Descubre la Infraestructura Verde de Zaragoza, una serie de itinerarios guiados por espacios diversos dirigido a centros educativos.

Estas rutas están destinadas a alumnado de 5º y 6º de Primaria, ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y Educación de Personas Adultas. Las actividades que comienzan ahora se desarrollarán hasta el 29 de mayo con 19 grupos de 8 centros educativos diferentes que lo han solicitado, tanto de educación primaria, ESO y educación de personas adultas.

La consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha explicado que "no se trata sólo de caminar; queremos que nuestros jóvenes aprendan a valorar la biodiversidad y entiendan que estos espacios verdes y azules son nuestros mejores aliados frente a la crisis climática. Nuestro objetivo es fortalecer el vínculo emocional con el entorno, porque conocer nuestros ríos y parques es el primer paso para protegerlos y, sobre todo, para entender que una infraestructura verde sana es sinónimo de una mejor salud y calidad de vida para todos los zaragozanos".

Las inscripciones se realizan a principio de curso --las plazas están ya completas-- y se realiza tanto en la temporada de otoño como en la de primavera.

Está promovido por la Oficina de Medio Ambiente, Acción Climática y Salud Pública del Ayuntamiento de Zaragoza y forma parte de un amplio conjunto de actividades que, con diferentes denominaciones y enfoques, se viene realizando desde hace más de una década.

Esta iniciativa tiene como principales objetivos el conocer y valorar la Infraestructura Verde de Zaragoza (IVZ), su concepto, paisajes, biodiversidad y papel en la mitigación y adaptación frente a la crisis climática.

Es una oportunidad para descubrir la red intereconectada de espacios verdes y azules que integran la IVZ: espacios naturales (ríos, bosques, estepas), agrícolas (huerta) y parques y jardines.

Y contribuye a mejorar los vínculos, vivencias y emociones con los distintos espacios de la IVZ, además de capacitar para prevenir los impactos negativos de las actividades humanas sobre ellos y comprender las acciones de restauración y conservación.

También permite apreciar, disfrutar y actuar para potenciar los muchos servicios y beneficios (servicios ecosistémicos) que nos proporciona la IVZ: para la salud, bienestar, calidad de vida, clima, patrimonio, disfrute y ocio.

Los recorridos guiados por educadores ambientales son muy variados, diversos y se adaptan a los espacios cercanos y las necesidades y preferencias de los grupos y los centros educativos, de manera que cubren muchos espacios naturales diversos de la ciudad. Así, se pueden visitar:

Los cauces fluviales y su entorno, con recorridos por diferentes tramos, sotos y huertas de los ríos Ebro, Huerva y Gállego, Canal Imperial de Aragón, humedales. Visitas a los bosques y estepas de Zaragoza: Monte de Torrero, estepa de Valdespartera, Parque Venecia, barranco de Las Almunias, monte de Peñaflor, entre otros espacios.

Estas visitas guiadas incluyen contenidos adaptados a los diferentes niveles educativos, con actividades dinámicas, activas y participativas de observación, manipulación, aprecio de la naturaleza y reflexión e implicación individual y colectiva en su protección, conservación y disfrute, bajo un enfoque de acción climática, protección de la biodiversidad y consideración de la naturaleza como un activo para la salud que fomenta la salud de las personas y las comunidades.